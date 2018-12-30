【非洲豬瘟】業界斥政府應對疫情措施空泛　陳肇始：會面十分有用

時至年末，食物及衞生局局長陳肇始的休假剛結束，今日（30日）發表網誌總結2018年的工作。 近日非洲豬瘟疫情爆發，有業界批評政府與其會面，未能提到具體的應對疫情措施，直斥為「廢話」，陳肇始則形容上周政府與活豬業界的會面「十分有用」，強調政府已加強戒備，防範非洲豬瘟影響本港的養豬業。 陳肇始又透露在擴大「疫苗資助計劃」合資格群組後，最新的流感疫苗接種已逾96萬劑，較去年同期上升超過56%。

食衞局局長陳肇始在2018年最後一個周日發表網誌，總結2018年的工作。

關注非洲豬瘟疫情 強調政府與業界會面十分有用

近日非洲豬瘟疫情迫近本港，陳肇始自本月中廣東省疫情爆發以來雖未現身回應疫情，但她在網誌指自己多次主持跨部門會議，強調港府已加強戒備，防範非洲豬瘟傳入本港，影響本港的養豬業。

漁護署及食環署於上周五（28日）分別與本地豬農及屠房業界開會，講述疫情應變方案，有業界不滿食環署會上的說法不具體，未能交代屠房一旦現病豬需消毒幾多天。

陳肇始指漁護署及食環署與活豬業界開會，解釋防範非洲豬瘟傳入本港所制訂的防疫措施和應變方案，形容「會面十分有用」，業界與政府部門就非洲豬瘟的應變方案交換意見，共同為防範疫情作好準備；陳續指局方會繼續與業界合作，密切留意疫情的最新發展，以作迅速有效應對。

陳肇始於聖誕前到北區醫院與醫護同事一起報佳音。（陳肇始網誌圖片）

冬季流感將至 最新疫苗接種逾96萬劑

另外，今個學年以先導計劃形式，為小學學童開展免費到校外展流感疫苗接種服務、提高「疫苗資助計劃」的資助額，並擴大合資格群組，以涵蓋50至64歲人士，藉以提高流感疫苗接種率。陳肇始透露，最新的疫苗接種率已超過960,000劑，較去年同期上升超過56%。

今屆政府不斷推廣基層醫療，陳肇始指葵青地區康健中心的招標已進入評審階段，期望盡快完成相關程序，讓「中標」的機構可盡快「入場」展開籌備工作，而食衞局的基層醫療健康辦公室也即將成立。

寄語2019：繼續推廣母乳餵哺、器官捐贈

陳肇始展望2019年，局方將繼續推廣母乳餵哺和器官捐贈，開拓新領域，包括制訂癌症策略、推進基因組醫學發展、為特定年齡組群女學童提供免費子宮頸癌疫苗接種丶檢視不同風險概況婦女可採用的乳癌篩查措施丶分階段擴展「大腸癌篩查計劃」至50至75歲及沒有症狀的居民、修訂與動物福利有關的法例、支持漁農業的發展等等。