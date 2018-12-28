【非洲豬瘟】非法攜帶肉類入境　食環署：截至11月共提294宗檢控

非洲豬瘟持續蔓延，令本地豬農擔心疫情將蔓延至香港。業界今分別與漁農自然護理署及食物環境衞生署開會，當中談及應變方案、對病豬的處理方式等。 早前有傳媒發現，有港人在深圳購買新鮮豬肉後，分別以報紙包妥或以滾水烚熟表面再帶過關，或增加非洲豬瘟病毒傳入本港的風險。食環署稱，在本年1月至11月期間，政府就非法攜帶生肉入境作出294宗檢控，發出125封警告信。

食環署稱一直與海關合作，阻截非法攜帶肉類入境。（資料圖片）

食環署稱，一直與香港海關合作，阻截非法攜帶肉類入境。於本年1月至11月期間，政府已就非法攜帶生肉入境作出294宗檢控，亦發出125封警告信。此外，食環署透過在口岸張貼海報和在社交媒體發放資訊，加強宣傳任何人攜帶生肉進入香港而未能提供衞生證明書，即屬違法。

非洲豬瘟疫情蔓延。（資料圖片）

署方重申，根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），任何人士不得在沒有由來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的事先書面准許下輸入肉類，一經定罪，最高可被罰款五萬元及監禁六個月。

就非洲豬瘟疫情，漁農自然護理署及食物環境衞生署今日與業界開會，會上談及應變方案，及病豬的處理方式等。不過有業界批評，署方的說法不具體，亦未有透露若須銷毀豬隻，涉及的具體賠償金額等。