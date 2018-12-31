【土地大辯論】小組交最終報告　黃遠輝冀政府堅定落實

為期5個月的土地大辯論早前結束，土地供應專責小組今日(31日)已向港府提交終極報告，小組建議「優先處理」8個土地選項，3個涉及短中期，包括發展新界棕地、新界私人農地、粉嶺高爾夫球場，另有5個中長期選項，涵蓋維港以外填海、東大嶼都會填海、岩洞和地下空間、內河碼頭及新界新發展區，料可釋出約3,000公頃土地。 小組主席黃遠輝表示，土地短缺問題迫在眉睫，而報告反映主流民意，想不到港府有什麼情況需捨棄部分選項，須清楚解釋不落實全數建議原因。但他強調，當局必須迎難而上，又揚言當下已再無時間，需全速落實可行方案。他又期望，政府可「堅定落實」小組提出的建議。

根據政府文件，現時新界棕地約1,300公頃，棕地是小組屬意發展的選項之一。（資料圖片）

小組倡局部發展高球場用地

「土地大辯論」經歷5個月的公眾諮詢，經過31次會議，專責小組今向港府提交過百頁報告，封面為天藍色，與諮詢文件顏色接近，內文有過百頁，封面寫有「多管齊下、同心協力」字眼。從18個土地供應選項中，小組建議政府優先落實其中8項，合計釋出約3,000公頃土地，包括發展棕地、公私營合作發展新界私人農地和維港以外近岸填海等。

最具爭議的粉嶺高球場去留，小組則建議先局部發展粉錦公路以東的32公頃高球場用地，餘下140公頃用地，因牽涉古樹、環境保育及生態，小組建議研究重置球場可行性。

黃遠輝(左)表示，土地短缺問題迫在眉睫。(洪嘉輝攝)

土地供應專責小組正副主席黃遠輝及黃澤恩會見記者，黃遠輝指，小組經過16個月工作，已提交報告予特首及上載小組網頁。黃又指，土地短缺問題迫在眉睫，《2030+》估算的1200公頃數字較保守，據小組隨機抽樣，8成半市民支持建立土地儲備。小組又認為，需大幅增加土地方案，放眼覓土地作儲備作緩衝，亦需多管齊下。

黃遠輝又透露，特首林鄭月娥向小組指出，港府會盡快仔細研究報告，相信會如報告標題所示的「多管齊下、同心協力」。他又提到，房屋問題嚴峻，所需土地涉108公頃，49公頃屬公營房屋，其餘屬私營，現時只欠「麵粉」，即土地供應，相信「全力去造」，可予落實。

短中期土地方面，小組建議優先研究3個選項包括棕地發展、利用私人新界農地儲備及利用私人遊樂場地契約用地。黃表明，在私人遊樂場地契約用地上，大部分意見涉應否收回粉嶺高球場作其他發展，包括建屋之用，小組認為政府值得優先及考慮收回當中32公頃的局部方案。

中長期選項方面，維港以外近岸填海，可帶來新增土地較大規劃彈性，由於全屬政府擁有，有全面主導權，小組原則上支持5個近岸地點，港府進行填海應作充分前期規劃，及作充分環評及居民、漁民訴求。

至於東大嶼都會填海，發展人工島屬突破土地短缺關鍵，面對較少制約，亦可創造更大面積土地，屬少數能可控制時間內建立大板塊的措施，增加土地供應及儲備的優勢尤為突出。此選項亦可建立新市鎮，並提供契機，紓緩新界交通擠塞問題。小組同意政府需關注海洋生態、環境、成本、建造時間及抵禦極端天氣等前期研究，以決定下一步工作。



其餘中長期選項包括利用岩洞及地下空間、發展更多新界新發展區，以及發展香港內河碼頭用地。

+ 7 + 6 + 5

黃遠輝又指，小組已進行185場交流活動、收集2.9萬份問卷等，共研究10萬份公眾意見，他又形容是次土地大辯論，於規模、覆蓋面而言，屬近年最廣泛及代表性公眾諮詢，小組理順量化數據及質化意見，認為兩者相輔相成，不應隨便分析，需作整體考量。他又提到，主流意見亦普遍認同多管齊下，增加土地供應。

黃認為，報告本身反映主流意見，他看不到政府「有些選項會做，有些不做」理由，又相信社會智慧在民間，除非有強力理由，政府不會放棄任何選項，倡港府優先處理3個短中期選項，包括高球場用地。被問到有多大信心港府會接納小組意見，黃遠輝指，港府須清楚解釋不落實全數建議原因，強調土地短缺迫在眉睫，必須迎難而上，又揚言當下已再無時間，需全速落實可行方案。

至於優先處理的「短中期」時間表該當如何，他認為立足今天，本港已濟後，已無法追回815公頃土地短缺，整體土地所需亦遠超1200公頃，重申每一選項應同時開展，因各選項不可能同時峻工，期望能同時開展包拾前期撥款、勘察等工作，期望能多管齊下釋出土地。



他又引述特首林鄭月娥指，港府會盡快仔細研究報告，相信會如報告標題所示的「多管齊下、同心協力」。他又提到，房屋問題嚴峻，所需土地涉108公頃，49公頃屬公營房屋，其餘屬私營，現時只欠「麵粉」，即土地供應，相信「全力去造」，可予落實。

土地供應專責小組今日提交最終報告，封面以天藍色為主題。(洪嘉輝攝)

短中期土地短缺難追回

黃遠輝又表明，短中期土地供應差距約815公頃，惟造地需時，即使3選項全速落實，仍存在短中期土地問題。至於相關時間表，他認為立足今天香港已「滯後」，無法追回815公頃土地短缺，整體土地所需亦遠超1200公頃，重申每一選項應同時開展，因各選項不可能同時峻工，期望能同時開展包括前期撥款、勘察等工作，多管齊下釋出土地。

至於局部發展高球場以粉錦公路作分割，他解釋，由於路段屬鄉村式公路，會有環境、交通基建問題需克服。黃遠輝重申，小組建議優先研究3個選項包括棕地發展、利用私人新界農地儲備及利用私人遊樂場地契約用地。而在私人遊樂場地契約用地上，大部分意見涉應否收回粉嶺高球場作其他發展，包括建屋之用，小組認為政府值得優先及考慮收回當中32公頃的局部方案。

而填海選項方面，他指小組建議落實東大嶼都會填海，又強調今次報告獲社會廣泛支持，遂以1000公頃作基礎，另小組備悉到政府早前提出「明日大嶼」計劃，相當局稍後會提交更多資料。

他又總結指，除夕夜才提交報告反映土地工作刻不容緩，而小組於聖誕期間亦無休假，以趕及年底提交報告。他期望交報告後，公眾可放下土地爭議，並於明年盡快開展土地供應工作，免除土地匱乏之痛，為下一代帶來希望。

專責小組建議「優先處理」8個土地選項 (合共3020公頃)



短中期(涉320公頃)：

．棕地

．公私營合作發展新界私人農地

．發展私人遊樂場用地(以粉嶺高球場為主)



中長期(涉2700公頃)：

．維港以外近岸填海

．東大嶼都會填海

．岩洞和地下空間

．內河碼頭

．新界新發展區



資料來源：土地供應專責小組報告