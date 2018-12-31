【土地大辯論】有信心收回高球場？　黃遠輝：冀政府「迎難而上」

土地大辯論公眾諮詢早前結束，專責小組今(31日)提交終極報告，當中觸及備受爭議的粉嶺高爾夫球場用地，小組建議可收回32公頃作局部發展。 被問到是否有信心政府會落實報告內容，土地供應專責小組主席黃遠輝於記者會表示，是次公眾諮詢收集的意見龐大，最終歸類出130萬條意見，認為報告等於社會的主流意見，他直言：「小組睇唔到點解（政府）有啲選項做，有啲唔做。」他又指，明白不同選項都有挑戰性，但現時土地問題逼在眉睫，希望政府可「迎難而上」。

民間團體及部分政黨一直要求政府收回粉嶺高球場發展房屋。（資料圖片）

土地供應專責小組今提交終極報告，建議「優先處理」8個土地選項，包括新界棕地、新界私人農地、局部粉嶺高爾夫球場、維港以外填海、東大嶼都會填海、岩洞和地下空間、內河碼頭及新界新發展區等。當中3個屬於短中期選項，5個為中長期項目，預料最多可供約3,000公頃用地。

報告內容清楚反映社會主流民意

佔地172公頃的粉嶺高爾夫球場，一直被外間視為可釋出大幅土地的來源。土地供應專責小組主席黃遠輝今於記者會上表示，是次公眾諮詢收集的意見龐大，不單涉及115場公眾諮詢，更收到6萬多份書面意見，最終歸類出130萬條意見。

他強調，報告所收集意見，均是社會的主流意見。他又說，內容亦建基於諮詢內容，若政府無落實報告建議的選項，必須向社會解釋清楚。他直言：「小組睇唔到點解（政府）有啲選項做，有啲唔做。」

土地供應專責小組今日（31日）提交最終報告。（洪嘉徽攝）

政府必須迎難而上

然而，他認同發展土地選項時，或會有環境影響、成本、落實時間等考慮，但他強調任何選項都有挑戰性，最終亦可能會因實際環境，令選項的土地供應量與預期有出入。他重申，現時土地問題已逼在眉睫，又形容本港已「無時間」，希望政府可「迎難而上」。

他又指，雖然8個選項預計可提供3,235公頃土地，但數字是根據「迎難而上」的方針下估算。對於短期內會出現的815公頃土地短缺，他稱即使全速落實建議內的短中期選項亦難以填補。

五至六成人支持使用私人遊樂場地契約用地

根據報告內容，就小組早前進行的問卷調查中，有54%市民支持使用私人遊樂場地契約用地；電話調查則為61%。同時，在質化意見中，大部份意見涉及是否應該收回粉嶺意球場用作其他發展，就其他契約用地的討論則明顯較少。

小組主席黃遠輝（左）指出，不同選項都有挑戰性，惟香港土地供應不足，希望政府應難而上。（洪嘉徽攝）

公屋聯會要求全面收回高球場

公屋聯會指出，小組目前只建議先收回局部粉嶺高爾夫球場作發展，餘下的140公頃用地日後由政府自行「發落」。聯會認為，小組採取「中間落墨」的態度，以平衡社會兩極化的聲音，對此表示失望。

聯會重申，要求政府全面收回粉嶺高爾夫球場作高密度的房屋發展，可透過分期、分階段進行，但前提應以收回整個粉嶺高爾夫球場為發展及規劃作原則，可考慮以其他地段重置現有高球場，進一步善用土地資源。