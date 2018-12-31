【首置上車盤】煥然懿居明年接受申請　一文看清申請須知

市建局推出的首個首置上車盤「煥然懿居」，位於土瓜灣馬頭圍道，將推出450個單位，於1月3日接受申請。項目將以市價六二折發售，入場費介乎314.2萬至660.5萬元，將於明年3月抽籤、6月揀樓，料最快2020年中可入伙。 首置上車盤申請者須為在港居住滿7年或以上香港居民，加上並無在香港擁有住宅物業。另外，申請者亦須從無享用由政府、房委會或房協提供的房屋資助。

首置盤單位面積約260至507平方呎。（資料圖片）

市建局公布首個首置上車盤「煥然懿居」的銷售細節，單位價格介乎314.2萬至660.5萬元，單為面積介乎260平方呎至507平方呎。項目位於土瓜灣馬頭圍道及春田街交界，佔地約29,000平方呎。其中重建為兩幢樓高30層高的住宅大樓，可提供近500伙單位。當中部分單位預留予受重建項目影響的業主，其餘450伙將以首置盤形式出售。

申請資格：

首置上車盤項目申請人須為在港居住滿7年或以上香港居民；申請人及申請表上所有家庭成員，須從未在香港擁有住宅物業；同時並無享用由政府、房委會或房協提供的房屋資助。

項目距離何文田站及黃埔站約15分鐘路程。（資料圖片）

入息及資產上限：

至於入息及資產方面，二人或以上家庭每月總入息介乎57,001至74,100元，一人申請者則介乎28,501至37,050元；二人或以上家庭及一人申請者的資產限額，則分別為255萬元及128萬元。

項目佔地約29,000平方呎。（資料圖片）

轉售限制：

與資助房屋的轉售限制相約，首置盤業主在購入單位的首五年內，不可出售或出租其單位；而在五年禁售限期過後，業主可向市建局繳付補價後，在公開市場出售或出租其單位。不過市建局不會回購「首置」單位。

市建局馬頭圍道項目成為全港第一個首置上車盤。（資料圖片）

單位售價：

首置盤的定價為市價62折，售價介乎314.2萬元至660.5萬元。當中最細、面積約260平方呎的開放式單位，售價為314.2萬元；最大單位、面積約507呎的單位，則售660.5萬元。