裝修工涉姦小學女兒案　被告辯稱以召妓手淫解性需要　無性侵親女

裝修工涉非禮及強姦仍讀小學的女兒案續審，被告今（31日）在高等法院自辯。他指自己原本很「爛玩」，未有想過結結婚。惟婚後前妻誕下女兒後，自此知道家庭的重要。他強調未有侵犯對方。而他自離婚後，透過召妓和手淫解決性需要，認為「男人間中手淫，我覺得無乜問題」。

任裝修工人的44歲被告否認強姦及非禮仍讀小學的女兒。（資料圖片）

現年44歲的被告，被控1項非禮和2項強姦罪。控罪他於2015年至2017年間，多番非禮及強姦他的親女兒，即本案女事主X。女事主涉被非禮時僅8歲，涉被強姦時僅約10至11歲。

自認婚前「爛玩」

被告庭上稱，自認與前妻（即事主母親）結婚前「爛玩」，亦因此結織當時在酒吧任經理的前妻。他指前妻難以懷孕，惟兩人結婚半年後，前妻便懷孕並誕下事主X。被告當時大為雀躍，甚至表明不論男女，他都會愛鍚這孩子。被告坦言和兄弟姐妹的關係欠佳，但自從女兒出生後，才知家庭的重要。

稱與女兒關係好

被告續指，他和X關係一直很好，除會輕輕打X的手掌外，又不會體罰女兒。但前妻離開後，他要兼顧家務而感疲累，X有時亦會搗蛋，他才會「發脾氣」責備對方。他解釋，X曾用油炒生米，把廚房弄髒；X又會把糖果的包裝紙放在咕𠱸下，但拒絕認錯。

覺得男人間中手淫無問題

他強調未有性侵X，不知為何X要誣告他，又透露他自離婚後會透過召妓和手淫解決性需要。他指平均每月召妓1、2次，又認為「男人間中手淫，我覺得無乜問題」。而他在去年11月被捕前1、2月前，曾在房間手淫。

案件編號：HCCC208/2018