【沙中線】路政署再檢測3枝鋼筋全達標　至今累計共10枝不合規格

港鐵沙中線紅磡站自本月10日開始鑿牆，惟先後兩度在東西走廊B區月台層板近東面連續牆，以非破壞性方式「陣列式超音波檢測方法」檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況，至今發現有10枝鋼筋檢測結果均未達標。路政署今（31日）日再公布檢驗情況，在最新公布的3個結果中，所有鋼筋均達標。

路政署自本月10日開始鑿牆，至今發現沙中線紅磡站月台有10枝鋼筋檢測結果均未達標。（資料圖片）

沙中線紅磡站工程接連傳出醜聞，港鐵自本月10日起開始鑿牆相關工作。當局指，開鑿混凝土的第一個目的，是要就資料不完整的地方開鑿混凝土作實地檢查，以核實紅磡站擴建部分月台層板與連續牆接駁位的實際建造情況；第二個目的是因應部分鋼筋螺絲頭懷疑被剪短，港鐵有需要鑿開部分月台層板與連續牆的接駁位進行詳細檢查，並利用非破壞性測試核實螺絲頭與螺絲帽接駁位的施工質量，而鑿開位置將以統計方法隨機取樣。

在之前已抽驗的24枝鋼筋中，有10枝不達標，最離譜的一支僅約6毫米絞牙扭入螺絲帽。

根據今日路政署最新公布的3個第二個目的開鑿出來的螺絲帽檢測結果，全部3枝鋼筋均達標，該3枝分別扭入螺絲帽41.43、43.82、43.85毫米；全部皆位於東西走廊C2區月台層板近東面連續牆底部。