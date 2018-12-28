【沙中線】自由黨促先通車至何文田　撒回加價決定

自由黨今日（28日）到九龍灣港鐵總部請願，要求港鐵撒消加價、增加優惠回饋市民、及將沙中線首階段通車延長至何文田站。 主席張宇人強調通車要以安全為先，又指擔心明年會有商界萎縮的情況，影響到市民的收入甚至工作，建議港鐵凍結加幅。他又直言，自由黨較少就加價問題發表意見，「但我地今次都做，證明市民（不滿加價）嘅聲音好大」。

自由黨到九龍灣港鐵總部請願，要求將沙中線首階段通車延長至何文田站。（翟睿敏攝）

原預計於明年通車、大圍至紅磡段的沙中線，因屢次被揭發施工問題令通車計劃出現變數。立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰日前預料，有機會在明年中前局部開通，先由烏溪沙行駛至鑽石山站。自由黨一行約20多人今(28日)到港鐵總部請願，要求將首階段的通車目標延長至何文田站。「關注沙中線工作小組」主席、九龍城區議員何顯明表示，若以鑽石山站為終點，大批市民需經由九龍塘站轉乘其他路線，令已經極為擁擠的九龍塘站雪上加霜。他續指，被自由行旅客「迫爆」的土瓜灣，該區居民亦十分期望沙中線能助該區疏導交通，通車至何文田能途經宋皇臺及土瓜灣站。

李梓敬表示，港鐵去年盈餘高達168億元，於今年5月已曾加價，市民均對再次加價的消息感到憤怒。（翟睿敏攝）

黃大仙區議員陳安泰指，紅磡站工程雖尚未完成 ，但馬鞍山至何文田站已竣工，優先局部通車可舒緩當區早上塞車問題。深水埗區議員李梓敬則表示，港鐵於2017年的盈餘高達168億元，於今年5月已曾加價，市民均對再次加價的消息感到憤怒。他又提到，港鐵車票每年有2至5%的加幅，事故卻頻繁發生，負責的工程更千瘡百孔。不符合市民對其服務水平的合理期望，加價並不合理。

車站設施不足 應以優惠回饋市民

何顯明又批評，多個車站設施不足，尤其是九龍塘的東鐵線月台因尚未配備幕門，多次發生墮軌意外。另外，該站東西兩邊的出口並不貫通，兩邊分別有浸會大學及城市大學，學生變相需使用地面馬路，曾造成兩宗致死的交通意外，促請港鐵盡快開展改良工程。

他續指，沙中線工程出現問題，港鐵雖然要向政府繳交罰款，但同時亦應為市民提供優惠作回饋市民。

自由黨向港鐵代表遞交請願信後和平散去。