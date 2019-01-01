麥當勞：豬肉食材未受非洲豬瘟影響　外聘機構監察食物安全

內地非洲豬瘟持續，疫情更波及廣東省，威脅香港。麥當勞有多款食物都含有豬肉，對於食材會否受影響，麥當勞回應指，食品所用食材要取得嚴格的標準才會出售，強調「中間要過幾重把關先嚟到！」 麥當勞又稱，在疫症發生時，已聘請私人監察機構，檢查食物安全，所有樣本結果均為滿意。

麥當勞表示，在非洲豬瘟來襲時，已聘請私人監察機構，檢查食物安全，所有樣本結果均為滿意。（盧翊銘攝）

無飲管安排反應正面

非洲豬瘟來襲，豬肉價格上漲，有餐廳的豬肉菜式亦受影響。香港麥當勞企業傳訊高級總監林婉梅表示，公司所用的食材部份來自中國內地及美國，並要經嚴格的出口標準，以及本港進口標準才可出售，強調「中間要過幾重把關先嚟到！」

她又稱，於疫症發生時，在今年第四季已聘請私人監察機構，為食物作安全檢查，結果所有樣本均為滿意，並無受影響，強調市民可安心食用。

對於有部分網民不滿早前麥當勞及McCafe實施「麥麥走飲管」，不再放置飲管，以及不會為食客主動提供飲管，林婉梅解釋，公司較早前推出的「無飲管星期一」，食客反應不錯及支持，並認為嚮應保護環境是近年所推崇，又可藉此作出社區教育，故公司有此決定，望顧客能體諒。

但她亦稱，明白客人飲用部分飲品，如「可樂新地樂」、「鮮檸檬茶」時有一定困難，故會「溫馨提示」前線職員，可提供附有膠匙的飲管予食客所用。