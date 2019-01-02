【土地大辯論】王坤：小組真撐全收粉嶺高球場　32公頃不收即劈炮

土地供應專責小組在最終報告中，建議優先考慮收回粉錦公路以東的粉嶺高爾夫球場約32公頃用地，其餘140公頃留待政府考慮重置高球場後發展，連日引起廣泛爭議，支持和反對收回高球場者都拒絕「收貨」。 不過，專責小組成員、前公屋聯會主席王坤指出，小組是明確支持收回整個粉嶺高球場，而先收回32公頃是從房屋供應、實際可行及小組權限考慮，絕非「放生」高球場餘下140公頃土地。 他亦公開表明，若特首林鄭月娥在小組任內決定不收回球場32公頃地皮，他會選擇辭職，以便向政府表達強烈不滿。

王坤向《香港01》表示，如果小組不考慮收回整個粉嶺高球場，便不會在報告中提出現時的建議，但要做到一次過收回整個高球場，不可避免要考慮現實問題：「小組從無提出反對收回全部172公頃土地，現在先講局部收回32公頃，是要顧及短中期可提供建屋土地。況且新界西北規劃並無包括高球場，收回172公頃根本無基建及道路配合，相信這幅地隨時閒置十多年都用不到，這不是小組成員所希望見到。」

他指出，小組任期直至今年2月，故建議政府處理其餘140公頃土地是正常做法，小組報告內不少選項都是採取類似行文方式。「超越小組任期及權限安排，我哋係無能為力，但小組絕對不是『和稀泥』，如果只純粹跟隨民意，不加入小組立場考慮，小組早在兩個多月前已可『收工』！」

料林鄭任內難收回其餘140公頃高球場土地

王坤更套用小組主席黃遠輝常說的一句話：「無一個選項是無痛的。」「(反對收回高球場者)點解唔可以痛少少呀？」他又謂，不相信林鄭連32公頃高球場土地也不收回，「若真的這樣，我在任內都會『劈炮』！」

不過，他坦言對林鄭收回整個粉嶺高球場表示悲觀，預計她任內都不會落實。「相信佢都係會採取拖字訣，拖到5年任期完成都無結果。」