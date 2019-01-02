【幸福堂風波】尖沙咀店照常營業　遊客較本地客多：下次還想喝

台灣幸福堂總公司及香港代理商晨康國際早前分別入禀法院，互告對方侵權，法院本周四（3日）將就台灣幸福堂申請禁制令作出裁決。晨康直營的幸福堂銅鑼灣店今日（2日）起暫停營業，而元朗加盟店則表明會繼續開檔；另一加盟店尖沙咀店的店員今日表示，今日仍照常營業，並無收到任何其他指示。

幸福堂尖沙咀店今日12時照常營業。（袁澍攝）

尖沙咀店從12時營業到午膳時間，不時有顧客前來，但門口並未有排隊長龍。在附近上班的王先生表示，知道銅鑼灣店已停業，但如果幸福堂全線停業，並不覺得可惜，「可以去第二間」。

林小姐表示，自己常飲奶茶，得知銅鑼灣店已經停止營業，故前來一試。（袁澍攝） 同樣是附近返工的林小姐表示，自己常飲奶茶，得知銅鑼灣店已經停止營業，故而前來一試口味，試完後表示口味一般，可能下次未必再來光顧。她並告訴記者，幸福堂的招牌產品「黑糖珍珠奶茶」是這個幾個月在港流行，但不見得會長久，「都系一時時的」，且附近有很多同樣售賣黑糖奶茶的店鋪，不會擔心之後買不到。