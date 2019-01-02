求職騙局　配音公司女東先騙財再「借戶」洗黑錢　認罪加監4月

配音公司女東主設下兼職配音員求職騙局，要求對方先繳付訓練費用乘騙財。警方調查期間，發現該女東主亦有利用其戶口洗黑錢，並於6年內處理逾683萬元的存款，而女東主亦未有向稅局申報這些款項。早前已就求職騙案被判入獄2年半的被告，今（2日）在區域法院承認一項洗黑錢罪，被判入獄4個月。

被告嚴慧蘭在區域法院承認洗黑錢被判入獄4個月。（資料圖片）

被告嚴慧蘭，49歲，承認於2006年7月至2012年11月期間利用其名下戶口洗黑錢。

戶口曾處理683萬黑錢

案情指，控罪期內在被告戶口共有441筆存提記錄，其中292次為現金存款，總額超過683萬；大部分款項以現金存款機存入戶口，部分則經銀行櫃枱存入。資金流量分析顯示，現金存款均於短時間內被提取，涉案帳戶只剩低額結餘。被告除於2006至07年度向稅局聲明沒收入外，並未申報任何應課稅收入。

好友指被告曾做義工

辯方呈上被告、其母親及好友的求情信，指其母每周均有探望被告，見她已就所犯過錯深感後悔；被告的友人則表示曾與被告一起做義工，認為被告並非只顧私利的人。辯方續求情謂，本案𧗠生自求職騙案，望法庭考量同期執行刑期。

法官判刑時指，被告手法並不繁複，但案發時間長、次數多。他考慮被告已就相關案件被判刑，今額外再判監4個月。

設求職騙局騙171萬

被告早前在其開設的配音公司，向30名應徵者收取履行合約保證金及訓練費，訛稱工作後會發還相關款項，騙取共171萬元。她被控一項串謀詐騙罪，前年被裁定罪成，入獄兩年半。

案件編號：DCCC791A/2015