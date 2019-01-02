【土地大辯論】東亞李民橋撐留粉嶺高球場：加強國際金融中心地位

土地供應專責小組前日（12月31日）提交最終報告，並將諮詢期間收到約6萬份的公眾意見刊載到網上。 其中一封自稱為「銀行家」，署名與東亞銀行主席李國寶兒子、副行政總裁李民橋名稱相同的意見書，支持保留粉嶺高爾夫球場，形容該處提供理想的談生意場地、「加強香港國際金融中心地位」，更大讚香港哥爾夫球會熱心慈善。 東亞銀行接受《香港01》查詢，證實該意見書是出自李民橋本人之手。

該意見書署名「李民橋」、報稱為「銀行家」，內容主張保留粉嶺高爾夫球場。（意見書截圖）

「公益金東亞慈善高爾夫球賽」獲球會大力支持

李民橋在意見書內提到，作為銀行家，他相信香港哥爾夫球會對本港金融界十分重要，提供理想環境，互相建立聯繫，強化與商界人士的合作。他又認為，高球場世界知名、有悠久的歷史，可以加強香港國際金融中心地位。

李民橋又認為，香港哥爾夫球會對本地的社區有很大幫助，球會經常辦不同類型慈善活動，在2017年籌得2,000萬港元。他舉例指，過往主辦「公益金東亞慈善高爾夫球賽」時，也得到球會大力支持，提供理想場地和專業支援。所以李民橋認為，失去高球場對於本港金融業及各界別人士都是大損失。

《香港01》記者今日（1月2日）以電郵形式，並兩度致電東亞銀行查詢，及後獲得證實，撰寫該意見書者是李民橋本人。