國泰系統出錯平賣頭等機票「找數」　借「蘋果廣告」自嘲快閃推銷

國泰航空昨日（1日）疑爆訂票系統漏洞，乘客在網上訂購由越南或美國出發的航班，頭等客艙的來回票價連稅竟低至988美元（折合港幣約7,706元），商務機位也只需約港幣5,000餘元。國泰雖已即時搶修，但出錯期間仍有市民以低價成功購得貴價機票，感到興奮。

國泰今日（2日）下午在官方Facebook作出回應，用上近日成為熱話的「蘋果廣告製作公司」煙花背景，指是「是帶著神秘」的限時驚喜，又以著名作家徐自摩名作《再別康橋》名句自嘲，指已「不帶走一片雲彩」結束，又恭喜各位快閃參加者，期待在航班上見面。不少網民見狀回應國泰為「找數真漢子」，又報以「讚好」，同時要求國泰再推出同類「快閃」活動。