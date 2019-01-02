【綠置居2018】下周四截止申請　房委會：一表兩抽需交回確認回條

今期綠置居將於下周四（10日）截止申請，因應早前房委會宣布「一表兩抽」的新安排，成功申請「居屋2018」的綠表申請者，毋須額外就今期綠置居提交申請。不過，有部分合資格的申請者早前因資料不齊全，而白走一趟。 房委會指早前發信及短訊予合符一表兩抽資格的申請者，提醒他們需填妥及交回通知信內的回條及聲明書，以確認同時申請「綠置居2018」。

長沙灣東京街麗翠苑以評估市值42折定價，售價介乎93.25萬元至306.21萬元，平均每平方呎的呎價為6,243元。（張浩維攝）

今期綠置居於12月28日開始接受申請，1月10日截止。房委會於觀塘開源道33號建生廣場一樓，設置綠置居銷售小組辦事處，以處理申請。不過，於接受申請首日，有曾申請居屋2018的綠表申請者，分別因資料文件不齊全，或欠缺房協辦事處簽名，而未能成功提交申請。

早前有申請者稱，簡化申請安排回條「寫得好複雜」。（資料圖片／黃詠榆攝）

簽回條等同承諾購買綠置居後交回公屋

房委會提醒，因應「一表兩抽」的安排，早前已發信及短訊予曾申請「居屋2018」的有效綠表申請者，通知其申請將會轉至「綠置居2018」。而通知信內附有一份回條及聲明書，需要他們填妥及交回，以確認同意轉移申請及遵守於購買綠置居後，需交回公屋單位等規定。房委會強調，若要更改家庭組合或更換申請人，則須重新遞交申請表。房委會會於稍後時間再次發出短訊提醒合資格的申請者。

房委會又稱，將檢視試行簡化程序的運作經驗，並於2019年推售居屋和綠置居時，研究進一步簡化程序，便利申請者。

房委會亦提醒，申請綠置居的人士應詳細閲讀「申請須知」和「交表須知」。若是房委會或房協公屋或出租單位住戶，而又曾成功申請居屋2018，須將回條和聲明書交回所屬屋邨辦事處或租約事務管理處；若是持有「綠表資格證明書」的申請者，則將回條和聲明書連同有效的「綠表資格證明書」正本，送到觀塘綠置居銷售小組辦事處。

至於新申請者，若是居於房協出租單位，則需將申請表交由所屬屋邨辦事處核實其綠表資格，再交往綠置居銷售小組辦事處；若是居於房委會轄下公屋單位，則需先交予屋邨辦事處或租約事務管理處核實資格，再由辦事處轉交申請到綠置居銷售小組。