【綠置居2018】麗翠苑首日接受申請　累計派表約1.33萬份

綠置居恆常化後首個項目、位於長沙灣荔枝角道麗翠苑，由今日（28日）起至明年1月10日接受市民遞交申請表。 截至今日(28日)下午5時，位於觀塘的綠置居銷售小組辦事處累計派出約共1.33萬份申請表，並累計約有1.03萬人次到訪辦事處參觀建築模型和展出資訊。 至於收表數字，房委會稱由於申請表須經有關屋邨辦事處或租約事務管理處核實，故房委會將於截止申請及收到各辦事處轉交的表格後，才一併公布收表的總數。

長沙灣東京街綠置居麗翠苑合共2,545個單位。（張浩維攝）

房委會指，截至今日(28日)下午5時，位於觀塘的綠置居銷售小組辦事處累計派出約共1.33萬份申請表，並累計約有1.03萬人次到訪綠置居銷售小組辦事處參觀建築模型和展出資訊。由於派發申請表的地點眾多、申請表亦可於網上下載，以及在簡化申請安排下，有效申請居屋2018，但未能成功購買居屋單位的綠表申請者，毋須就今期綠置居重新遞交申請，因此上述的派表數目只是部分數字。

長沙灣東京街麗翠苑以評估市值42折定價，售價介乎93.25萬元至306.21萬元，平均每平方呎的呎價為6,243元。（張浩維攝）

今期綠置居由今日起接受申請，至明年1月10日。房委會稱，由於大部分綠表申請者屬公屋居民，其申請表須經有關屋邨辦事處或租約事務管理處核實後，才會轉交綠置居銷售小組辦事處處理，故房委會將於截止申請及收到各辦事處轉交的表格後，才一併公布收表的總數。

申請將於2019年1月10日截止

接受申請日期由本月28日起至明年1月10日，觀塘的綠置居銷售小組辦事處將於10日晚上7時正截止申請報名，而各區的屋邨辦事處或其他收表處只會於其個別辦公時間內收取。攪珠預計在明年2月進行，明年3月開始將邀請合資格申請者根據他們的選樓次序前往選樓。

今期綠置居將推出位於長沙灣荔枝角道麗翠苑第一至第四座位共2,545個單位，項目的單位面積約184至452平方呎。因應特首林鄭月娥早前推出新房策，麗翠苑將以評估市值42折定價，售價介乎93.25萬元至306.21萬元。