【非洲豬瘟】旅客從香港帶鉅記雞仔餅返台灣　被罰款台幣20萬元

雞仔餅也含豬肉，台灣旅客帶返台過關時被罰款！台灣傳媒報道，一名劉姓台灣人從香港返台時，被台灣關務署台北關值勤關員發現所帶的「雞仔餅」含有豬肉成分，結果被罰款20萬元台幣（約4萬港元）。根據關務署台北關的相片，該盒「雞仔餅」為鉅記餅家的禮盒裝。 鉅記餅家機場分店職員回應《香港01》表示，公司一向有指引，提醒職員留意部份國家及地區，禁止自攜肉類及蛋類製品到當地，職員如遇到相關地區旅客，會盡量加以「溫馨提示」，防止類似事件。職員提到，以鉅記為例，店內有最少「四大違禁品」，包括紫菜肉鬆鳳凰卷、肉鬆鳳凰卷、雞仔餅及豬肉乾等，如推銷過程中發現旅客以普通話或英語溝通，會多加提點。

根據台灣動物傳染病防治條例，帶含豬肉的產品到台灣，有可能會被罰款。（臺北關網站截圖）

為防止非洲豬瘟蔓延至台灣，台灣當局上月中將初次攜帶豬肉製品入境的罰款金額，由5萬元新台幣（約1萬港元）大增至20萬元新台幣（約4萬港元），但即使罰款額大增，仍有不少旅客中招受罰。據台灣《聯合新聞網》報道，一名劉姓的台灣人，今日（2日）凌晨從香港搭機返台時，由於攜帶了含有豬肉的「雞仔餅」，結果在入境通關時，被關務署台北關值勤關員發現，之後再送交到動植物防疫檢疫局新竹分局，最終被罰20萬元台幣（約4萬港元）。

關務署台北關指出，雖然名為「雞仔餅」，但該0.8公斤的「雞仔餅」含有豬肉成分，依照動物傳染病防治條例，可被罰20萬元台幣。根據關務署台北關的相片，該「雞仔餅」為鉅記餅家的禮盒裝。

台北關又指，今日上午10時30分，一名大陸籍旅客從廈門搭機抵達桃園機場時，被關員發現豬肉脆腸、豬肉火腿腸、雞肉火腿腸等豬肉製品，總共重2.182公斤，同樣被罰20萬元台幣。

有台灣旅客帶含豬肉的雞仔餅返台灣，結果被罰款台幣20萬元。（關務署台北關相片）

鉅記職員：旅客買「四大違禁品」時會提醒

對於有台灣旅客不慎從攜帶含豬肉成份的雞仔餅遭罰款，鉅記餅家香港機場的分店職員接受《香港01》查詢時指，公司一向有指引，提醒職員留意部份國家及地區，包括美國、澳洲、英國及台灣等，禁止自攜肉類及蛋類製品到當地，會盡量向相鯀顧客作「溫馨提示」，以防犯有類似的罰款事件。他提到，對於近期台灣防範非洲豬瘟的新措施，鉅記店內有最少「四大違禁品」，包括紫菜肉鬆鳳凰卷、肉鬆鳳凰卷、雞仔餅及豬肉乾等，如推銷過程中留意到旅客以普通話或英語溝通，會作提點。

可是，他又提到，以往有部份旅客未曾提及目的地，或得知情況後仍會堅持購買，推銷員也無可奈何：「我哋提到旅客都會盡量講架，但都會有人唔聽話，其實都知道佢哋返到去如果食唔到都怕浪費，同埋咁做生意都唔好嘛！」