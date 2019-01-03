【戲曲中心】場租全港第二貴　日租七萬　業界斥中心變相形同虛設

西九龍文化區戲曲中心日前開幕，香港粵劇商會主席杜韋秀明今日（3日）透露，戲曲中心一日場租約七萬港元，僅次於演藝學院的場地，比起劇團常用的高山劇場折實後的8,000元租高出將近10倍，但劇團的票價收入未必相應提高，變相會令劇團卻步，不願租用戲曲中心，對業界而言場地變相形同虛設。 杜韋秀明又估計，商業劇團不租用的話，會吸引無甚商業考量的「票友」（業餘粵劇愛好者）租場演出，惟她直言票友質素參差，未必完全符合戲曲中心的殿堂級定位。

大劇院共有逾1000個座位及18個輪椅位，分為堂座及樓座。（資料圖片／羅君豪攝）

香港粵劇商會主席杜韋秀明出席電台節目時談及戲曲中心的場租，她透露現時戲曲中心全日租金約需70,000元，與其他政府場地比較，慈善團體有六五折優惠，折實後常用的高山劇場日租8,000元高出近10倍，而殿堂級的香港文化中心場租亦只需二萬多元。現時全港最貴的是香港演藝學院場租，達79,000元，新建的戲曲中心場租排全港第二。

杜韋秀明直指，即使新劇場「點好點靚都負擔唔到」，劇團有商業考量，若收支未能平衡會選擇暫時不租用該場。她又透露，西九管理局表示由於屬自負盈虧，因此將場租定得較高，運作一年後會作檢討，她批評此做法是將全部成本轉嫁至劇團經營者身上，劇團亦無能為力，她估計中小型劇團若在西九演出，虧損機會較大。