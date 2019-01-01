【戲曲中心】Xiqu 即係點解？外國遊客點睇呢個譯名？

戲曲中心的英文譯名「Xiqu Centre」備受非議，不少人質疑為何不用較為通用的「Chinese Opera」。對於「戲曲中心」的英譯名字，《香港01》特別在戲曲中心外訪問了11位外國遊客，看看他們究竟喜歡「Xiqu」還是「Chinese Opera」的名字，結果發現竟然大部分遊客都選擇前者。

記者在戲曲中心外訪問外國遊客，但絕大部份被訪者都不知道用拼音而成的「Xiqu」是何解。被訪的11位外國遊客，在聽過記者解釋後，竟然有七位認為以「Xiqu」為譯名較為合適，另外4位則選擇「Chinese Opera」為譯名。

大部份選擇「Xiqu」的遊客認為，「Xiqu」更具香港特色。遊客Amine表示，「Xiqu」對香港人而言是獨特的，她認為「Opera」較為西化，所以「Xiqu」比「Chinese Opera」好。

另一受訪者Jeff說：「我會選擇一個更本土的、貼合香港社會的詞語，因此當『Xiqu』更能與社會共存、符合社會文化的話，我認為『Xiqu』就是一個更好的答案。」

不少外國人從未聽過「Xiqu」這個拼音名字，但就明白「Chinese Opera」的意思，不過，當記者向她們進一步解釋何謂中國粵劇時，不少則認為戲曲與「Opera」是有分別的。Svetlana表示：「如果用『Chinese Opera』不能完整表達戲曲的意思，因為當我們聽到『Chinese Opera』，只會認為這是歌劇，並不會知道戲曲還包含舞蹈、武打的成分，所以用『Xiqu』比較好。」

Svetlana表示當聽到「Chinese Opera」，只會認為是歌劇，並不會知道戲曲還包含舞蹈、武打的成分。（楊凱力攝）

不過，「Xiqu」這個名字，對於外國人而言，始終比較陌生，受訪者Kristia則認為時間可以解決一切：「雖然我第一次看到『Xiqu』並不知道它的意思，但我認為這只是時間的問題，時間久了，大眾就會認識這個詞語，並明白它所代表的意思。」

Kristia認為時間久了，大眾就會認識「xiqu」這個詞語，並明白它所代表的意思。（楊凱力攝）

至於4位認為應該用「Chinese Opera」作為名字的受訪者，均一致表示不知道「Xiqu」的意思，認為使用「Chinese Opera」更有助他們了解戲曲中心的用途。

Alberto表示，作為一個外國人，不明白中文拼音文字所代表的意思，因此「Chinese Opera」更有助他透過字面理解背後的意思。另一受訪者Sol亦認為，「Chinese Opera」比起「Xiqu」更容易被人記得。