【流感高峰】甲型流感正主導疫情　疫苗效力可達七成　醫生籲接種

衞生防護中心昨日（2日）宣布本港正式踏入流感高峰期，中心總監黃加慶表示高峰期以甲型流感為主，當中H1型佔八成，其餘主要為H3型及乙型。中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指，最新數據顯示，今年冬季流感將會由H1甲型流感主導，疫苗配對良好，所以流感疫苗的效力可達六至七成，他呼籲未接種疫苗的高危人士盡快接種疫苗。 政府今年擴大疫苗資助年齡至50至64歲，同時推出「學校外展疫苗接種先導計劃」，到校為小學生注射疫苗，提升接種率，許樹昌相信政府會把範圍擴至幼稚園，但礙於人手問題，需逐步進行。

政府今年擴大疫苗資助年齡至50至64歲，同時推出「學校外展疫苗接種先導計劃」，到校為小學生注射疫苗，提升接種率。（資料圖片）

截至2018年12月30日，季節性流感病毒陽性百分比達14%，已高於 10.7%的基線水平，代表著進入流感高峰期。他又指出本港流感將以H1甲型流感為主，強調對5歲或以下小童及長者的影響較大。

許樹昌指，H1甲型流感的疫苗配對正確，疫苗的保護率會高達六至七成。新年伊始，學生再回到學校上課，他提醒小朋友在學校、人口密集的地方必須保持個人衞生，多清潔雙手，亦可使用口罩保護自己，避免出現校內爆發。同時，提醒家長帶小朋友接種流感疫苗。

本港多名專家曾預計今年初冬季流感會以甲型流感為主導，亦強調若以H3為主導會加劇疫情。許樹昌指出，因為H3甲型流感在培植病毒株時有機會出現變種，所以流感疫苗對H3甲型流感的效力較低，僅有三至四成。

增加疫苗資助 提高接種率

政府為提高本港學童及高危人士的疫苗接種率，去年政府擴大疫苗資助年齡至50至64歲，截至去年12月23日，政府防疫注射計劃及疫苗資助計劃已接種了逾85萬劑季節性流感疫苗，當中疫苗資助計劃接種了超過47萬劑疫苗，較17/18年度同期增加了91.6%，黃加慶指接種率較往年有顯著上升。

至於針對學童接種，衞生署回覆指，截至2018年12月23日，政府透過各疫苗計劃，當中包括「學校外展疫苗接種先導計劃」，已為6至12歲以下的兒童合共接種了約20.4萬劑流感疫苗，較去年同期增加了約288.8%。衞生署今日（3日）補充，同期透過各疫苗計劃（包括先導計劃）， 6個月至6歲以下兒童的流感疫苗接種率為27.9%；6歲至12歲以下兒童的接種率則為52.6%。整體而言，6個月至12歲以下兒童的接種率為41.3%。

針對政府應否擴大到校打針至幼稚園，許樹昌相信政府有意欲擴大，但礙於人手關係未能即時實行，估計政府需要統計退休醫護人員及家庭醫生的數目，提出相應方案。