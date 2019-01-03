【流感高峰】港兒童疫苗接種率遜澳門　家長：驚打針副作用礙考試

衛生防護中心昨日宣布本港踏入流感高峰期，以甲型H1流感為主，對5歲或以下小童，和50至64歲人士最受影響。即使今年政府擴大疫苗資助範圍，加強對小童接種流感疫苗的支援，但最新接種率只有約3至5成，低於澳門的7成。 有家長組織表示，部份家長認為流感針成效不高，加上擔心小朋友接種後產生副作用如發燒，若適逢考試和測驗，令他們因病缺席，會影響學習表現，故拒絕打流感針，建議政府與學校應加強宣傳疫苗安全性及作用。

有家長組織表示，部份家長認為流感針成效不高，加上擔心小朋友接種後產生副作用如發燒，若適逢考試和測驗，令他們因病缺席，影響學習表現，故拒絕打流感針。（資料圖片）

家長對疫苗認識不足 部分人抗拒子女打針

根據署方最新數字，本港整體6至12歲學童疫苗接種率約5成，0至5歲接種率約3成。九龍城區家長教師會聯會會長吳家歡表示，部份家長不願意安排小朋友接種流感疫苗，原因之一是認為疫苗功效低，並非可以100%有效預防流感；加上接種後或會產生副作用例如發燒，若適逢考試和測驗日子，小朋友或因不適缺席，影響學習進度及表現。吳續指，部份人亦對疫苗認知不足：「經常會問打啲係咩嚟？有咩作用？」，在資訊不充足下，抗拒安排小朋友打針。

衛生署本學年首推出「學校外展疫苗接種先導計劃」及「優化外展接種計劃」，安排署方職員或參與計劃的私家醫生到校提供疫苗接種服務。（資料圖片）

學校：預約安排彈性不足 打針時間撞正翌日陸運會

衛生署本學年首推出「學校外展疫苗接種先導計劃」及「優化外展接種計劃」，安排署方職員或參與計劃的私家醫生到校提供疫苗接種服務。

參與「優化計劃」的聖公會聖十架小學校，本學年首次安排學生在校接種流感疫苗，該校學生接種率有8至9成。校長陳頌康表示，由衛生署發信邀請學校參與計劃，增強家長對流感針重要性的看法，有助校內宣傳及安排疫苗注射。

不過，他認為，參與計劃的行政負擔不輕，醫療機構提供的預約注射日子選擇不多，如其校於11月底安排疫苗接種，剛好翌日為運動會，為防參與運動會的學生，因打流感針後出現副作用，影響參賽表現，故家長需另行安排打針，學校亦需繼續跟進，確保學生有接種疫苗。

截止去年11月9日，有109名醫生登記參與「優化計劃」。他建議，若有更多合資格醫生參與計劃，和擴大「學校外展計劃」名額，相信可增加預約接種的日子，減省學校行政安排，提高學校參加計劃的誘因。

同樣有參與「優化計劃」的天虹小學校長馮耀章指，認為計劃去年首次推出，在通知的行政安排有欠清昕，期望若下學年續推行，可作出改善。（資料圖片）

同樣有參與「優化計劃」的天虹小學校長馮耀章指，認為計劃去年首次推出，行政安排有欠清晰，例如去年6月申請參與「學校外展計劃」，希望由署方派員到校打針，最終因名額有限，未能獲選，卻又遲遲未獲衛生署通知，學校職員在8月中主動致電署方才知悉結果，改為參與「優化計劃」，找私家醫生到校打針。馮指，學校連忙要另覓機構安排接種服務，增加學校不少行政工作，期望若下學年署方繼續推行到校接種疫苗計劃，可改善相關安排。