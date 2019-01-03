運房局預測實施「三隧分流」　西隧的士流量增65%　紅隧將減逾5成

特首林鄭月娥早前於《施政報告》提到「三隧分流」方案，上調私家車、的士及電單車過紅隧及東隧的隧道費，並補貼西隧的隧道費，以達致分流。 運輸及房屋局今（3日）日向立法會提交文件指，預計實施分流方案後，西隧在2021年每日的士車流可升至3.2萬架次，較現時上升約65%，紅隧的士流量則減逾5成；不過，若然方案拉倒，紅隧每日的士流量會增至2.55萬架次，繼續是最高的士流量的隧道。

運房局預測實施分流方案後，紅隧的士流量則減逾5成。（資料圖片）

運輸及房屋局今（3日）日向立法會交通事務委員會提交文件，講述的士使用三條過海隧道的情況。在去年的1至6月，每日紅隧的士車流達2.5萬架次，是最多的士使用的隧道，其次則是西隧為1.95萬架次，東隧的士流量是1.66萬架次。

文件預計，如實施「三隧分流」方案，西隧在2021年每日的士車流可升至3.22萬架次，即較現時上升約65%，紅隧和東隧的的士流量則可顯着減少，分別為1.15萬架次及1.88萬架次。

方案若拉倒 每日紅隧的士流量將增加5千架次

不過，若然方案拉倒，紅隧的士流量會增至2.55萬架次，繼續是最高的士流量的隧道；而西隧的士流量則會為1.98萬架次，東隧的士流量是1.66萬架次。