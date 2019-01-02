報道引運輸署消息：中環灣仔繞道通車後、三隧分流或令東隧更塞

政府早前在《施政報告》中提議，將紅隧及東隧私家車隧道費大增至40元、西隧減至50元，稱可將車分流到西隧，達至三隧分流。建議引來大量批評，形容紅隧及東隧加幅太高。有報道引述運輸署官員數據，透露隨着中環灣仔繞道在本月20日通車，即使不實施三隧分流，料三隧擠塞情况不會惡化，反而修改現有方案或令東隧更塞，甚至出現新的塞車點，令車龍會延伸至觀塘。

紅隧塞車問題時常出現，政府在最新一份《施政報告》中提出，透過紅隧及東隧加價、西隧減價方案，處理過海交通擠塞問題。（資料圖片）

政府在最新一份《施政報告》中提出，透過紅隧及東隧加價、西隧減價方案，處理過海交通擠塞問題，當中建議將紅隧私家車收費由20元，倍增至40元，東隧亦由25元加至40元；至於西隧，則由70元減至50元，有關方案引起社會激烈討論，立法會中多個黨派議員批評紅隧及東隧加幅太高。明報今日（2日）報道引述運輸署助理署長（策劃）林秀生意見，指即使最終未能通過三隧分流方案，三隧擠塞不會較現時明顯惡化，預計至2021年三條過海隧道每日車流量與現時相比僅微升0.7％至4%，每日整體逾27萬架次。

減紅隧加幅 會加劇東隧塞車 長遠應建第四條過海通道

對於不少意見批評紅隧及東隧收費加幅太高，運輸署運輸策劃部總工程師佘天翔指出，政府考慮過降低紅隧及東隧收費加幅推算，但發現即使將加幅調低5元至35元，雖可令紅隧車龍縮短，卻會加劇東隧塞車情況，如令鯉魚門道與將軍澳道交界入東隧方向變成新的塞車點，車龍甚至會延伸至觀塘，屆時情況會較現時更差。佘天翔亦指，不論「明日大嶼」方案是否推行，長遠仍需興建第四條過海通道。

至於現時方案是否1元也不能減？林秀生直言，署方已考慮過其他微調方案，認為不可行，形容制定政策要有基礎，若因政治原因而減價是「很糟糕」。