【沙中線】中科批鑿牆未令事件「水落石出」　八大疑問冀港鐵釐清

港鐵沙中線紅磡站自本月10日開始鑿牆，惟先後兩度在東西走廊B區月台層板近東面連續牆，以非破壞性方式「陣列式超音波檢測方法」檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況，至今發現有11枝鋼筋檢測結果均未達標。 分判商中科興業今（3日）日發新聞稿指，對事件發生至今仍未「水落石出」感到極為失望，同時又提出8大疑問，要求港鐵根據事實判斷、釐清責任，以重建公眾的信任。

分判商中科興業出稿指，對事件至未水落石出感到極為失望。（資料圖片）

中科今（3日）日出稿表示，對於事件擾攘7個多月仍未能水落石出而感到極為失望；中科認為，港鐵需就現時正進行的鑿牆估計，進一步披露及釐清相關的資料，以保障港人權益及重建公眾的信任；同時，中科亦提出了8大疑問，希望港鐵交代。

中科認為，鑿牆評估完全避開了中間（圖示藍色位置）區域的6層螺絲帽。（中科提供圖片）

首先，中科指留意到已檢驗的31個螺絲帽接駁位置，在大致上8層的螺絲帽排列中，只是集中鑿檢15個最頂層的T1位置，及共16個最底層的B1位置，亦即是完全避開了中間（圖示藍色位置）區域的6層螺絲帽，故此中科要求港鐵詳盡披露及說明，隨機取樣所真正獲選取的層數。

中科質疑估計隨機取樣做法有問題

同時，中科認為，如果是隨機取樣抽中T5（即最頂第3層）共3個位置，理應會鑿檢途經的另外T1（第1層）及T3（第2層）共6個位置，換言之，在該區應總共出現9個位置的檢測數據，但實際上卻仍未出現相關情況，中科質疑估計的做法出現問題。

而中科亦從港鐵新聞稿中的相片發現，測試儀器應是GE Inspection Technologies品牌Phasor XS型號陣列式超聲波裂紋測試儀。中科懷疑所獲取測試結果能讀取小數後兩位的精確數據，希望港鐵能清楚交代為何同時聲稱存有3mm誤差的說法。

中科又希望，港鐵進一步披露其統計學模型原理下，找到第6支以上不合格鋼筋接駁所反映的整體不合格比率。因為中科估計，如中間6層亦被隨機抽檢，不合格鋼筋接駁數量或會超越60個位置。

另外，港鐵至今尚未披露未確定使用位置的33萬個螺絲母及相關絞牙鋼筋去向，中科要求港鐵，同時交代港鐵有否在紅磡站的合約上誤將公帑作出不恰當的批給。中科亦稱，港鐵需披露，聲稱達到1003MPa拉力結果的檢測報告證據，以息除疑慮。

最後，中科根據已公布31個位置數據，有5個位置短於或等於40mm的鋼筋螺紋有極大機會被人為剪短過，故特別要求港鐵扭出下列鋼筋進一步檢驗。