沙中線研訊未傳剪鋼筋工人　中大生擔心影響裁決　提司法覆核

中大學生聲稱他將有機會乘坐沙中線，惟對仍在進行中的沙中線紅磡站調查研訊中，雖然作證的證人也指能認出剪鋼筋的工人，主席夏正民卻以工人身份與研訊並不相關，最後未有傳召涉剪鋼筋的工人作供。惟該中大生認為主席的決定或令人無得知監督系統那一部份出錯，因而入稟高院要求覆核有關的決定。

路政署自2018年12月10日開始鑿牆，至今發現沙中線紅磡站月台有10枝鋼筋檢測結果均未達標。（資料圖片）

申請人稱有機會使用紅磡站

申請人為胡志鴻，現就讀中文大學心理學系二年級，答辯人為沙中線紅磡站獨立調查委員會。申請人聲稱他因會乘坐港鐵往來柴灣及中大，他將有機會乘坐至紅磡站，又指港府成立獨立調查委員會是要處理公眾關注事件而設，故認為他有權提出是次司法覆核。

主席指工人身份非委員會關注事項

申請人在入稟狀指，特首去年7月宣佈成立獨立調查委員會，調查沙中綫紅磡站的相關工程，並委任終審法院前非常任法官夏正民擔任主席。去年12月7日，即聆訊進行至第30天時，港鐵土木工程助理工務督察王繼榮接受分判商中科興業的代表大律師盤問，被問可否認出由中科興業提供的照片中，兩名涉剪鋼筋的工人。惟夏正民指委員會不是追究民事或刑事責任，並裁定涉案工人的真正身份非委員會關注的事項，又指委員會只關注由什麼公司聘用他們。

指委員會有違職責

但申請人認為，委員會的責任便是要調查相關工程的事實，包括剪鋼筋工人的真正身份和聘用他們的公司。若拒絕聽取剪鋼筋工人身份的證供，是違反委員會的職責。

擔心或無法知那一部份出錯

申請人又指，主席作出這裁定前，一直表明要查證涉剪鋼筋相片中的工人身份。而中科興業董事總經理潘焯鴻和助理地盤管工畢浩彥，亦在證人陳述書指出該兩名工人的身份。雖然黃繼榮表示可分辨涉案工人的身份，但主席仍拒讓黃道出兩人的身份。他又認為，委員會拒聽取兩名工人身份的證供，便不能知道監工系統中哪一部份出錯，認為相關裁定並不合理。

案件編號：HCAL3017/2018