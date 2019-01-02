【沙中線】多一枝鋼筋肥佬　螺絲頭比正常短25%　田北辰懷疑剪筋

港鐵沙中線紅磡站自本月10日開始鑿牆檢測月台層板鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況，路政署今日（2日）再公布檢驗情況，在最新公布的四枝鋼筋檢測結果顯示，再有一枝不達標，只扭入34.8毫米，至今累計11枝不合規格，佔已檢查的31條筋根的35%。 整項檢測的重點在於有否人為剪短鋼筋螺絲頭，最新一枝未有外露扭紋，即螺絲頭不足35毫米。立法會議員田北辰指出，該螺絲頭比正常少12毫米或25%，疑是剪筋，因此港鐵聲言無剪筋已愈來愈站不住腳。

沙中線紅磡站工程再添一枝不達標鋼筋（資料圖片）

扭入螺絲帽至少需40毫米

檢測人員兩度在東西走廊B區月台層板近東面連續牆，以非破壞性方式「陣列式超音波檢測方法」檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況，之前已發現有10枝鋼筋檢測結果均未達標。根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝鋼筋螺絲頭的準則，為螺絲頭最多外露兩個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少有40毫米。由於港鐵使用「陣列式超音波檢測方法」確認扭入的長度，方法容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米會便會視作不達標。

今日路政署最新公布的4個檢測結果中，其中1枝位於東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部的鋼筋，只扭入螺絲帽34.8毫米，較達標37毫米仍少約2.2毫米，但又沒有如其他不達標鋼筋般有扭紋外露。至於其餘三枝鋼筋，則分別扭入45.22毫米、42.02毫米、48.72毫米，合符規格。

累計11枝不及格 比率達35%

在之前已抽驗的27枝鋼筋中，有10枝不達標，最離譜的一支僅約6毫米絞牙扭入螺絲帽；連同今日公布的結果，即已檢測了31個位置，當中有11枝不達標，比率達35%。

立法會議員、前九鐵主席田北辰指出，若完全扭入而只有34.8毫米，即比正常少了約12毫米，有剪筋嫌疑，「肯定佢哋（MTR）話無鋼筋被剪短，愈來愈站不住腳！」他透露，港鐵將會拿出這類疑似被剪短的鋼筋，交到化驗室檢驗。

資深土木工程師：要扭出鋼筋才水落石出

資深土木工程師倪學仁則認為，尚未能證實是否一定有剪鋼筋，因為超音波檢測方法的誤差有可能多於3毫米，在未看到鋼筋實物前，不能直接判斷有被剪短。他又稱，如不將不達標的鋼筋扭出，事件始終無法水落石出，無法證實是否有剪鋼筋，「港鐵就算想澄清無剪，都要扭出嚟先證實到。」他指出，如真的有剪鋼筋，都需要扭出才知實際剪短多少，並強調扭出鋼筋不會對石屎結構造成破壞。

沙中線紅磡站工程接連傳出醜聞，港鐵自本月10日起開始鑿牆相關工作。當局指，開鑿混凝土的第一個目的，是要就資料不完整的地方開鑿混凝土作實地檢查，以核實紅磡站擴建部分月台層板與連續牆接駁位的實際建造情況；第二個目的是因應部分鋼筋螺絲頭懷疑被剪短，港鐵有需要鑿開部分月台層板與連續牆的接駁位進行詳細檢查，並利用非破壞性測試核實螺絲頭與螺絲帽接駁位的施工質量，而鑿開位置將以統計方法隨機取樣。