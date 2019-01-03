【智愷求心】胸口位置持續輕微出血　情況雖暫受控　仍處於危殆

13個月大男嬰許智愷，出生不久卻被診斷出患上罕見的限制性心肌病，現時心臟無法發揮功能，需要依靠儀器維生；加上現有多個器官嚴重衰竭，急需換心續命。 據了解，智愷的胸口、接駁儀器的位置有持續輕微緩慢出血，或會增加輔助裝置出現血塊的風險，情況雖暫時受控，不過智愷仍然危殆。

許先生與許太的次子智愷和已離世的長子，均患上限制性心肌病，情況十分罕見。（受訪者提供）

人工雙心室輔助裝置續命 急需換心

年僅13個月大的許智愷，出生不久便面臨生存危機，確診患上非常罕見的限制性心肌病，本港一年亦未必有一宗新症。現時智愷因病導致心臟衰竭，需要安裝外置人工雙心室輔助裝置續命。不過，由於現時裝置接駁四條喉管及泵，或有可能受細菌感染，亦有可能會形成血塊，導致缺血性中風或腦出血。加上根據外國使用裝置的經驗，最長使用時間只是三年，故需換心保命。

據了解，於周三（2日）晚上，智愷的胸部接駁位出現持續性輕微緩慢出血，雖然現時情況受控，但或會增加出現血塊的風險，構成危險。

智愷重10公斤，血型為O+，現需要尋找體重為8至15公斤、血型為O型的捐贈者。現時智愷在器官移植輪候冊中，位列體型相同的兒童中第一位，等待器官移植的兒童中，另有一名患15、16歲青少年，患擴張性心肌病而需換心。