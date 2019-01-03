【智愷求心】13月大男嬰急需換心　 移植學會會長：難尋找捐贈者

13個月大男嬰許智愷出生不久卻診斷出患罕見的限制性心肌病，現正急需換心續命。香港移植學會會長李威廉今（3日）表示，兒童難以尋找體型相若的捐贈者，因此能夠接受器官移植較成年人困難。而香港器官捐贈長期供不應求，患者和家屬只可漫長地等待，當中有不少病人於等候期間離世，情況嚴峻，呼籲市民進行器官捐贈登記。

許先生與許太的次子智愷和已離世的長子，均患上限制性心肌病，情況十分罕見。（受訪者提供）

13個月大男嬰的許智愷，出生不久診斷出患上罕見的限制性心肌病，直到去年7月心臟開始衰竭，現時須依靠外置人工雙心室輔助裝置來維持生命，惟其肝腎功能已開始衰竭，情况危急，急需換心續命，是本港歷來最年幼公開求心個案。

香港移植學會會長李威廉（左二）（洪嘉徽攝）

李威廉：兒童進行器官移植較成年人困難

香港移植學會會長李威廉今（3日）出席活動時表示，兒童難以尋找體型相若的捐贈者，因此進行器官移植較成年人困難。他續指，香港器官捐贈長期供不應求，患者和家屬只能漫長等待有心人出現，當中有不少病人於等候期間離世，情況嚴峻，呼籲市民進行器官捐贈登記。

香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡亦指，本港器官捐贈者多數為中風致死的人士，但一歲小朋友出現中風離世機會很少，參考過往香港的器官移植經驗，亦從未為如此年輕的病人進行器官移植，對男嬰的情況感難過。