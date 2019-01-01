中環灣仔繞道首設隧道空氣淨化系統　消除最少八成可吸入懸浮粒子

中環灣仔繞道將於本月20日通車，路政署主要工程管理處處長盧國華表示，署方首次引入行車隧道空氣淨化系統，該系統是全球同類設備中規模最大，可消除最少八成可吸入懸浮粒子和二氧化氮；而繞道通車後，由於行車暢順，每年可減少11萬噸二氧化碳，相信能有效改善空氣污染問題。

盧國華表示，系統為全球同類設施中規模最大，每小時可處理540萬立方米汽車廢氣。（政府新聞網圖片）

中環灣仔繞道引入了本港首個行車隧道空氣淨化系統，以過濾車輛排放的廢氣。由於繞道有八成為行車隧道，故此相關的系統可用風扇帶動隧道內的廢氣，再輸送到主要由靜電除塵器、二氧化氮過濾器組成的空氣淨化系統過濾。

靜電除塵器亦設有電離子器，把廢氣中的可吸入懸浮粒子吸附在收集板上；二氧化氮過濾器中的活性碳則通過吸附作用，進一步去除二氧化氮。盧國華表示，該系統是在全球同類設備中規模最大；同時，他指系統每小時可處理540萬立方米汽車廢氣，容量相等於2,900個標準泳池，可移除八成可吸入懸浮粒子和二氧化氮。

行車暢順助年減11萬噸二氧化碳

而繞道設有八組空氣淨化系統，分布於三座通風大樓內，由監察系統作24小時實時監察。已過濾的廢氣則會經通風大樓及排風口排放，減少路邊空氣污染物積聚。

繞道通車後，來往中環和北角的行車時間，可望由現時約半小時減至五分鐘；盧國華稱，行車順暢可每年減少11萬噸二氧化碳，相等如約67個維園、48萬棵樹木可吸入的二氧化碳。

另外，繞道的通風大樓和排風口分別位於中環、灣仔、銅鑼灣；西面通風大樓在國際金融中心旁，採用流線型草坪的設計，遠看像一片綠葉；中部通風大樓則位於會展中心旁邊，以金屬構建流線屋頂，似在海濱展翅。

東面排風口則在銅鑼灣避風塘東防波堤盡處，晚上會發出金光。該建築以「搖曳風帆」 為主題。鄰近的東面通風大樓廣植林木，並採用環保物料，與周邊環境相呼應。