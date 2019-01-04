東方龍獅梁守志撐重建大球場：啟德體育園落成後　毋須兩個大球場

康文署提交重建香港大球場的建議，計劃將主要舉辦大型賽事的大球場，改建為公眾運動場，擬將看台座位4萬個減至8千至9千個，同時增設田徑設施、跑道等，開放予市民使用。 香港大球場過去曾舉辦多個大型足球盛事，現時亦為港超球隊東方龍獅的主場。東方龍獅總監梁守志稱，認同政府的重建方案，認為日後落成的啟德體育園，可替代大球場舉辦大型賽事，而「縮水」後的大球場可供較小型的足球賽事，梁守志表示：「香港無必要有兩個幾萬人嘅大球場，唔通淨係攪3日Rugby咩？」

康文署提出重建香港大球場的方案。（余俊亮攝）

根據康文署提交給灣仔區議會的文件，建議將香港大球場的看台座位數量，由現時的4萬個減至8千至9千個；另外建議將大球場改建成公眾運動場，增設符合國際標準的田徑比賽設施，市民和團體在沒有大型活動時，可訂場進行足球、欖球、 田徑訓練等活動，跑道亦免費開放予市民跑步。同時會增設各項附屬設施，包括傳媒中心、停車場等。

過往大球場曾舉辦各項足球賽事。（資料圖片）

香港大球場重建至今24年，過往曾舉辦多項大型賽事，如亞洲盃外圍賽、英超亞洲盃等，而每年均會舉辦香港國際七人欖球賽。場地同時亦為本港足球代表隊，及港超球隊東方龍獅的主場。

政府之前預計啟德體育園於2022至2023年間完成。（政府新聞網圖片）

梁守志撐縮細大球場：有啲比賽得600個觀眾

梁守志接受《香港01》訪問時表示，根據康文署的方案，目前可容納4萬人的大球場，重建後規模與旺角大球場等相若，認為更適合舉辦規模較小的本地賽事：「好似有啲比賽得600個觀眾，就唔使全個場空晒。」認為重建方案合適，無礙本港足球發展。

他續稱，預計最快在2022年落成、可容納5萬觀眾的啟德體育園，將足夠應付舉辦多項大型國際賽事：「香港無必要有兩個幾萬人的大球場，」梁守志認為當局的重建方案可更善用土地，「唔通淨係用嚟攪3日Rugby（欖球）咩。」

梁守志（圖右）認為，方案無阻足球發展。（資料圖片／高詩琦攝）

城規專家：與跑馬地體育館功能重疊

不過，專門研究城市規劃、拓展公共空間副秘書長黃佳能稱，雖然數據顯示當區缺乏運動場地，不過毗鄰的香港跑馬地體育館，同樣設有足球場、跑道等設施，認為與重建後的大球場功能重疊；加上大球場地理位置偏遠，或只能應付周邊居民所需。他又形容政府規劃如「照顧小朋友」、「無可樂就畀百事，但無顧及可樂可能對飲用者有特殊意義等等。」他建議，政府規劃時應從多方面考慮，非單以「解渴」角度出發。

至於如何合適地規劃大球場用地，他認為難以一概而論，需視乎當區居民所需，故有必要設立諮詢機制。他又稱，政府可考慮分時段開放用地作不同用途，以應付居民所需。