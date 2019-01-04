【流感高峰】再增三宗兒童嚴重個案　兩人未打疫苗　6歲女童危殆

衞生署周三（2日）宣布踏入流感高峰期後，今日再公布3宗兒童嚴重流感個案，年齡介乎4至6歲，三人仍然留院，當中兩人未有接種今季流感疫苗，而未有接種疫苗的個案中，一名6歲女童情況危殆。 當局指，第一名患者是4歲男童，已經注射流感疫苗，對H3甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，現時情況嚴重，在廣華醫院留醫；而一名4歲女童，未有注射流感疫苗，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，情況嚴重，正在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫；另一名6歲女童，同樣未有注射流感疫苗，臨床診斷為甲型流感併發腦炎，現時情況危殆，在聯合醫院留醫。

衞生防護中心今日公布再增三宗兒童嚴重流感個案。（視覺中國圖片）

6歲女童併發腦炎情況危殆 未接種疫苗

目前情況危殆的6歲香港女童，過往健康良好，自1月1日起出現發燒、咳嗽和嘔吐等病徵，昨日入住聯合醫院，同日轉往兒科深切治療部接受進一步治療，現時情況危殆。她的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦炎。

初步調查顯示，女童沒有接種今季季節性流感疫苗，在潛伏期內沒有外遊，而她的弟弟自12月31日起出現流感樣疾病病徵，求醫後已康復，其他家居接觸者，包括父母、外婆及姐姐至今沒有出現病徵。

至於另一名染病的4歲香港女童，同樣沒有接種今季季節性流感疫苗，過往健康良好，自12月26日起出現發燒、咳嗽、流鼻水、食慾不振和嘔吐等病徵，昨日被送到瑪嘉烈醫院急症室，同日入住瑪嘉烈醫院兒科深切治療部，目前情況嚴重。她的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。

初步調查顯示，女童在潛伏期內沒有外遊，她的父親和姊姊近日出現上呼吸道感染病徵，情況穩定，其他家居接觸者至今沒有出現病徵。

4歲童併發肺炎 曾注射疫苗情況穩定

個案三是一名已接種今季季節性流感疫苗的4歲男童，過往健康良好，自12月28日起出現發燒、咳嗽帶痰和流鼻水等病徵，12月31日入住香港浸信會醫院，今日轉往廣華醫院兒科深切治療部接受進一步治療，現時情況嚴重。他的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型(H3)流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。



初步調查顯示，男童曾於12月12至26日到過英國，他的兄長亦被診斷患上肺炎，現入住香港浸信會醫院，情況穩定。他的父親和外婆近日出現上呼吸道感染病徵，均已求醫，無需入院，其他家居接觸者至今沒有出現病徵。

衞生防護中心發言人表示，香港已踏入2018/19冬季流感季節，預期本地季節性流感活躍程度在未來數星期將持續上升，並會在高水平維持一段時間。中心提醒市民需保持警覺，做好個人保護措施，注意良好個人和環境衞生，預防流感，包括盡早接種流感疫苗，當出現流感症狀時，應盡快求診，及早接受合適治療，以免出現潛在併發症。

上月起累計8宗兒童嚴重個案

由上月起，本港累計有8宗兒童感染流感的嚴重個案，當中7宗為甲型流感，患者由18日大至17歲不等。除了今日公布的6歲女童為危殆外，另外一名18日大男嬰臨床診斷為甲型流感併發肺炎及呼吸衰竭，情況亦為危殆。8名患者中，只有2人曾在港接種流感疫苗，另有一名患者為新加坡人，曾在新加坡接種流感疫苗。