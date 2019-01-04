【流感高峰】一日公布四宗兒童嚴重個案　7歲病童曾出現抽搐

衞生署周三（2日）宣布踏入流感高峰期，繼今日（4日）公布三宗兒童嚴重甲型流感個案後，再多一宗嚴重個案，一日內共公布四宗。 患者為7歲男童，未有接種今季流感疫苗。他於上周六（29日）起出現發燒、抽搐等病徵，於周四（3日)到北區醫院求醫，並於同日入住威爾斯親王醫院兒科深切治療部，現時情況穩定。

本港踏入流感高峰期。(資料圖片/林若勤攝)

沒有接種流感疫苗

衞生防護中心最新公布的甲型流感嚴重個案，涉及一名7歲男童。患者過往健康良好，自上周六（12月29日）起出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵，並於周四（3日）出現抽搐。他於同日往北區醫院求醫，並入住威爾斯親王醫院兒科深切治療部接受進一步治療。病人現時情況穩定。

患者的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，而臨床診斷為甲型流感併發腦膜腦炎。根據中心的初步調查，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，而潛伏期內沒有外遊。

病童妹妹、父親及婆婆也有上呼吸道感染

患者的妹妹近日曾出現上呼吸道感染病徵，並入住仁安醫院接受治療，現已康復並出院。他的父親和外婆亦曾出現上呼吸道感染病徵，均已求醫，無需入院。三人均情況穩定。其他家居接觸者至今沒有出現病徵。

衞生防護中心提醒未有接種今季流感疫苗的兒童，盡早接種流感疫苗。（視覺中國圖片）

衞生防護中心發言人稱，本港踏入2018/19冬季流感季節，預期本地季節性流感活躍程度在未來數星期將持續上升，並會在高水平維持一段時間，提醒市民需保持警覺，做好個人保護措施，預防流感。

中心又提醒未有接種今季流感疫苗的兒童、50至64歲人士、長者和長期病患者，盡早接種流感疫苗，預防季節性流感。上述人士如出現流感症狀，應盡快求診，及早接受合適治療，以免出現潛在併發症。

由上月起，本港累計有9宗兒童感染流感的嚴重個案。 (香港01製圖)

累計九宗18歲以下嚴重個案 最細患病時18日大

由上月起，本港累計有9宗兒童感染流感的嚴重個案，當中8宗為甲型流感，患者由18日大至17歲不等。除了今日公布的6歲女童為危殆外，另外一名18日大男嬰臨床診斷為甲型流感併發肺炎及呼吸衰竭，情況亦為危殆。8名患者中，只有2人曾在港接種流感疫苗，另有一名患者為新加坡人，曾在新加坡接種流感疫苗。