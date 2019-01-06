【財政預算案】葉建源提交35項建議　冀推高教育開支至佔GDP 4.8%

2019至2020年度《財政預算案》將於2月27日發表，教育界立法會議員葉建源與專業議政立法會議員議員，將於明日（7日）下午會見財政司司長陳茂波，就預算案表達建議。 葉建源今日（6日）宣布，將向政府提交35項教育政策建議。他表示，教育開支只佔本地生產總值（GDP）的3.3%，因此促請政府投放穩定資源，使教育開支佔GDP比例與發達地區看齊，提升至平均4.8%水平。

陳茂波將於2月27日，公布最新一份《財政預算案》。（資料圖片）

葉建源批評，過去特區政府輕視教育，造成香港教育嚴重落後。他引述，2018年11月瑞士洛桑管理學院發表的《2018年世界人才報告》，其中在「投資與發展人才」的評分中，「公共教育支出總額」只佔GDP的3.3%，在63個國家或地區中排名低至第56。他建議，政府應投放穩定資源，使教育開支佔GDP比例提升至平均4.8%水平。

在幼兒教育方面，葉建源促請政府落實幼師薪級表，亦應在幼稚園編制上增設兩名主任級別幼師，統籌課程發展和融合教育。

中小學及特殊學校教育方面，葉建源建議，教師全面學位化並同步增加中層職位，同時應理順小學校長和副校長的薪酬；所有中小學和特殊學校應設有副校長職位，規模較大的學校應增至3名副校長。

特殊教育需要統籌主任應可獨立成高級學位教師

教育局由2017/18學年起，於公營中小學增設一個「特殊教育需要統籌主任」（SENCO）常額教席。葉建源認為，統籌主任可以獨立成為高級學位教師。

在學生資助政策方面，葉建源建議當局增設課外活動津貼、放寬「學生活動支援基金」，以及全面檢討各項大專學生資助計劃的助學金上限等，減輕學童及家長的經濟壓力。