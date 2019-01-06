【社會房屋】陳帆憶推計劃時捱批　稱政府敢作為令逾200家庭受惠

社會房屋共享計劃展開超過一年，營運機構之一的香港聖公會福利協會去年初於土瓜灣道推出「好鄰舍」計劃，提供60伙單位。機構於今（6日）舉辦頒獎禮，表揚為協助管理大廈的基層街坊，有份出席活動的運輸及房屋局局長陳帆憶述，最初推出計劃時備受批評，但眼見今天逾200家庭受惠，感到欣慰。

機構今舉辦頒獎禮表揚為協助管理大廈的基層街坊。（歐嘉樂攝）

香港聖公會福利協會去年獲恒基捐出位於土瓜灣道的60伙單位，推行社會房屋。機構為推廣睦鄰互助的文化，推出「樓長」計劃，邀請街坊共同管理大廈，如幫忙清潔公共空間、颱風防風措施等。

霞姐（右）表示，過去與丈夫及子女住在約百呎的唐樓單位，不時會因地方狹小而產生爭執，入住社會房屋後環境改善。（歐嘉樂攝）

機構今日舉行頒獎禮嘉許義工，有份獲獎的街坊之一霞姐表示，過去與丈夫及子女住在約百呎的唐樓單位，環境狹窄黑暗，不時都會因地方狹小而產生爭執，入住社會房屋後環境改善。 大廈共有6名樓長，分佈於4幢樓層，她表示平日工作會協助檢查梯間、走廊的衛生情況，若有異常情況，再向社工匯報，「如果有街坊單位嘅電掣唔著，都會叫認識嘅水電工幫手。」此外，街坊之間都會分享食物等，她形容現時鄰里關係之間充滿溫情。

陳帆指，至今計劃已有超過200個家庭入住，由住屋開始，慢慢做到共生、共管，感謝公益金、社聯等機構的支持，將社會資源集結。（歐嘉樂攝）

出席活動的運輸及房屋局局長陳帆表示，回想起當初推出社會房屋，被批評得體無完膚，認為政府帶頭推出劏房，「但如果當日唔敢於作為，今日唔會有咁嘅成績。」陳帆續指，推出計劃至今已有超過200個家庭入住社會房屋，由住屋開始，慢慢做到共生、共管，要感謝公益金、社聯等機構的支持，將社會資源集結。