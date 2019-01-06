中環灣仔繞道疑現滲水裂紋　陳帆：屬防火塗層　不安全不通車

中環灣仔繞道於本月20日進行第一階段通車，但隧道內有多條裂紋、牆身出現滲水等情況，部分更形成「鐘乳石狀」。 運輸及房屋局局長陳帆今（6日）出席活動後回應傳媒提問時解釋，天花板出現滲水痕跡，是源於隧道是密閉及於水底，需要噴上防火塗層，經過熱脹冷縮而出現類似水跡，重申隧道無安全隱憂的問題。

陳帆表示，隧道天花板出現滲水痕跡，是源於隧道是密閉及於水底，重申隧道無安全隱憂的問題。（歐嘉樂攝）

運輸及房屋局局長陳帆表示，保證政府基建「唔安全唔會開通」， 故政府決定本月20日開通後，是確保繞通無安全隱憂。至於有市民見到天花有滲水痕跡，其實是防火塗層，因為隧道的設計是位於水底，所以防火上有特別要求，頂層需噴上30多毫米的防火塗層，而整條隧道須分階段噴塗及熱脹冷縮，過程中會出現類似水跡，但隨著時間流逝，紋理會慢慢消失。

陳帆：石屎非百分百防水

至於隧道內出現「鐘乳石狀」，陳帆解釋水底隧道會有輕微滲水的情況常見，「石屎都唔係百分百防水」，政府在設計上已考慮有關情況，及安裝排水系統。他解釋滲水過程中少不免會出現牆壁上的滲漏，但最重要是建設及維修團隊，即時以灌漿等方式控制情況。

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被問到沙中線紅磡站再發現有一枝鋼筋疑被剪短，陳帆回應政府正跟據三階段的全面評估策略，審視沙中線的情況，現時正進行第二階段的隨機抽樣檢查，若情況不理想，會考慮開鑿，但要等待第二階段的工作完成後，才會決定下一步行動。