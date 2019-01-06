【社會房屋】聖公會福利協會推樓長計劃　街坊義務清潔辦工作坊

社會房屋共享計劃展開超過一年，營運機構之一的香港聖公會福利協會去年初於土瓜灣道推出「好鄰舍」計劃，提供60伙單位，並邀請基層街坊擔任樓長，有街坊直言過去住劏房，同層鄰里「各家自掃門前雪」，曾試過燒冥紙不慎波及垃圾桶，亦無人通知。 入住社會房屋後，鄰里關係比以往改善，街坊之間不時互相幫助，令她倍感溫暖。

香港聖公會福利協會去年接獲恒基於土瓜灣道的60伙單位，推行社會房屋。機構為推廣睦鄰互助的文化，推出「樓長」計劃，邀請街坊共同管理大廈。（歐嘉樂攝）

香港聖公會福利協會去年接獲恒基於土瓜灣道的60伙單位，推行社會房屋。機構為推廣睦鄰互助的文化，推出「樓長」計劃，邀請街坊共同管理大廈，如幫忙清潔公共空間、颱風防風措施等。

霞姐（右）表示等上公屋已4年半，但仍未能上樓。陳帆（左）回應指霞姐揀選是擴展市區，相信未來1至2年應可獲派樓。（歐嘉樂攝） 入住社會房屋後感溫暖 機構今日舉行頒獎禮嘉許義工，獲獎的街坊之一霞姐表示，過去與丈夫及子女住在約百呎的唐樓單位，環境狹窄黑暗，不時都會因地方狹小而產生爭執，入住社會房屋後環境改善。 大廈共有6名樓長，分佈於4幢樓層，她表示平日工作會協助檢查梯間、走廊的衛生情況，若有異常情況，再向社工匯報，「如果有街坊單位嘅電掣唔著，都會叫認識嘅水電工幫手。」此外，街坊之間都會分享食物等，她形容現時鄰里關係之間充滿溫情。 其後有份出席活動的運輸及房屋局局長陳帆到霞姐家訪時，霞姐向陳帆表示等上公屋已4年半，但仍未能上樓。陳帆回應指霞姐揀選是擴展市區，相信未來1至2年應可獲派樓。

張女士(右)表示入住社會房屋後，生活比以往改善，鄰里之間經常互相幫忙，令她倍感開心。（黃靜薇攝）

劏房鄰里情淡

另一名樓長張女士透露，一家四口過去住在約160呎的劏房，子女與她同睡一床，而丈夫則要睡地板，環境狹隘。她憶述過去鄰里關係疏離，不時遇到無助的時候，曾試話有鄰居燒冥鏹不慎波及垃圾桶，令她以為火災，抱著一對子女下樓，期間仍無街坊通知她離開，想起當時心情更不忍淚灑當場。

她笑指搬遷至社會房屋後，街坊互相支持，經常舉辦手工班等活動，建立友誼，「試過門鎖失靈，街坊都會爭相幫手。」而擔任樓長後，張女士幫忙洗樓，月前颱風山竹來港，她與街坊自發洗樓，保持大廈清潔。

張女士認為，不少基層家庭居住在劏房，相信社會房屋對他們來說，是很好的住屋起步點，希望政府可繼續推出項目。

香港聖公會福利協會於土瓜灣道推出60伙社會房屋，現時入住率為八成，約兩成多屬4至6人家庭，其餘則為2至3人家庭為主，約六成住戶需共享房屋。