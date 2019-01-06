中環灣仔繞道隧道現水漬、裂紋　路政署：不影響結構安全

中環灣仔繞道將於1月20日進行第一階段通車， 《香港01》記者今日（6日）於現場直擊發現，隧道內有多條裂紋，甚至有牆身出現滲水。 路政署在晚上回應傳媒指，這屬自然現象，但外觀容易和水漬相似，並解釋因為熱漲冷縮及塗層乾涸後會形成裂紋，不會影響隔熱塗層緊黏在隧道結構上，以及隔熱塗層本身的完整性及安全，亦不影響隧道的結構安全。

記者發現隧道天花有多個水漬呈圓形及條狀。（張浩維攝）

路政署表示，中環及灣仔繞道長3.7公里的隧道已通過檢測，證實結構安全，並以完成安裝可以通車；當工程完成後，工程團隊正進行輕微修補工作，這些工作並不會影響繞道通車。

路政署發言人解釋，為了更有效保護繞道的隧道結構免受火警損害，為香港隧道首次引入隔熱塗層，繞道隧道內牆於地面2.5米以上之牆身及天花表面均噴置了一層厚度達35毫米的隔熱塗層，內含天然成分 - 蛭石，乾透後出現顏色不均勻、深淺不一，這是自然現象，但外觀容易和水漬相似，亦因為熱漲冷縮及塗層乾涸後會形成裂紋，屬正常現象，不會影響隔熱塗層緊黏在隧道結構上，以及隔熱塗層本身的完整性及安全，亦不影響隧道的結構安全。發言人又指，已責成承建商對較大裂紋立即加快修補工作，以避免影響隔熱塗層的外觀。

發言人又解釋，在日常巡查中，較早前已發現偶有搪瓷板因碰撞受損，承建商已按先前指示安排更換。

隧道天花更有滲水，肉眼可見滲水使牆身「起泡」變形。（張浩維攝）

繞道隧道設計容許有限度滲漏

至於較早前出現的滲水，發言人表示，不會影響隧道結構的完整性及安全，並解釋有別於一些要求完全防水的設施（例如配水庫），繞道隧道在設計上容許有限度的滲漏，而設計亦備有適當的疏水設備將滲水排走。

發言人指，繞道早前出現的滲水情況輕微，工程團隊亦已用灌漿方法妥善處理所需的修補工作，並不會影響繞道通車；而隧道內的斑跡是先前滲水的水漬及灌漿後的漿料痕跡，只是表面外觀情況，不影響隧道結構。