【流感高峰】今早5間急症室輪候時間超過8小時　昨求診人次破六千

本港現正處於冬季流感高峰期，根據醫管局資料，今早10時15分，有5間公立醫院的急症室輪候時間超過8小時，包括聯合醫院、廣華醫院、威爾斯親王醫院等，而伊利沙伯醫院亦需輪候逾6小時。 另外，醫管局公布昨日（4日）的整體急症室首次求診人次為6,208，而需經急症室入內科病房的人次就達1,072，內科病房整體佔用率為109%，較前日的112%稍為下跌，不過明愛醫院的佔用率仍超過120%，達到124%，為同日最高。

今早10時15分，有5間公立醫院的急症室輪候時間超過8小時，包括聯合醫院、廣華醫院、威爾斯親王醫院等。

今日（5日）早上10時15分，聯合醫院、廣華醫院、威爾斯親王醫院、將軍澳醫院及北區醫院的急症室輪候時間均超過8小時，而伊利沙伯醫院亦達逾6小時。

昨日全港公院急症室的首次求診人次總數為6208人，較前日（3日）增加321人次，求診人次最多為伊利沙伯醫院，佔544人次，經急症室內科病房人次就達1072人。

15間設有急症內科住院病人服務的公立醫院中，13間都爆滿，佔用率超過100%，當中明愛醫院「奪冠」，佔用率達124%，而伊利沙伯醫院及聯合醫院就同樣以119%緊隨其後。而公立醫院整體的內科病床的佔用率就為109%。

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