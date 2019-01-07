【財政預算案】應否「派錢」？議員有分歧　納稅市民冀全民共享

《財政預算案》下月尾出爐，對於應否繼續現金派錢，民間聲音有分歧，自由黨立法會議員鍾國斌出席港台節目時表明有保留，建議應聚焦幫助有需要人士，例如成立醫療基金，保障長期病患、或補貼市民前往私家醫院求診更實際；工聯會立法會議員何啟明則表示，如庫房有盈餘，歡迎派錢，與民共享。聽眾則期望全民派錢，認為自己有納稅，理應受惠。

財爺陳茂波去年3月宣布「關愛共享計劃」，向有需要人士「補漏捨遺」。(資料圖片)

財政司司長陳茂波去年宣布推行「關愛共享計劃」，向年滿18歲無物業、無領取綜援等合資格人士派發一筆過4,000元。鍾國斌則相信財爺今次多少亦會派錢，不過，他認為不論是退稅或派錢，市民感受不太得着；他表示，個人不太支持全民派錢，應顧及整體效益，亦理應幫助無需要人士，成立醫療基金，保障長期病患、或補貼市民前往私家醫院求診更實際。

市民支持派錢：有納稅理應分享成果

聽眾楊先生及石先生則支持全民派錢，楊認為派錢後，有需要自然會按需要往私院睇症，石則認為可節省行政開支，他又指自己過往有納稅，理應分享成果。

何啟明則指，如庫房有盈餘，歡迎派錢，與民共享，亦認為派發現金，相對可令中基層「落袋」，他又建議，港府可考慮取消個人薪俸暫繳稅制度，鍾則指自由黨有類似倡議，認為應取消公司盈利暫繳稅。

此外，鍾國斌指，來年營商環境並不利好，多國經濟師亦評估經濟轉差，如今年庫房有盈餘，期待港府可出手幫助；自由黨另倡議多項退稅措施，包括照顧長者免稅額等；何啟明則建議降低領取免審查生果金年齡至65歲，以惠及更多長者，另亦建議可成立鼓勵生育基金，推動港人生仔意欲。