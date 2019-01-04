【派錢4,000申請條件】有交稅就冇份？即睇關愛共享計劃最終答案

政府早前宣布2018-19年度《財政預算案》「關愛共享計劃」，符合申請資格的市民可申領4,000元或扣減相關薪俸稅稅款寬減額及／或差餉寬減額後的差額，並於2019年2月1日至4月30日接受申請。 不過不少打工仔對申請要求仍有一定疑問，皆因六大條件中有一項為「無需繳交2017/18課稅年度的薪俸稅」，但在扣除薪俸稅稅款寛減額後仍可申領餘額款項，其實，即是要怎樣計算？

陳茂波早在去年3月公布「關愛共享計劃」，作為對「N無人士」的補漏措施，並在早前公布了相關細節。（資料圖片/羅君豪攝）

由2018年講到2019年，政府終於公布「派錢」方案，不過，是次「派錢」與2011年，時任財政司長曾俊華向全港每名年滿18歲的香港永久居民派發現金6000元的方式並不同，「關愛共享計劃」訂立了六個申請條件，包括：

(a)年滿18歲； (b)持香港身份證（包括新來港人士，但不包括來港工作、求學、接受培訓的香港非永久性居民及其受養人，也不包括以訪客身分來港的人士）； (c)通常居住在香港（包括暫時離開香港而在合理預期情況下會返回香港居住的人士，例如出差、留學、求醫，但不包括移居海外人士）； (d)沒有受惠於2018-19年度《財政預算案》就綜合社會保障援助（綜援）、長者生活津貼、高齡津貼或傷殘津貼發放的額外兩個月款項； (e)無需繳交2017/18課稅年度的薪俸稅； (f)在香港沒有物業。

此外，如申請者只能符合部份條件，便需按以下計算方法決定能否獲發相關餘額：

•任何人士符合上文(a)至(d)項資格，但需繳交2017/18課稅年度的薪俸稅，而所得的2017/18課稅年度的薪俸稅稅款寛減額少於4,000元，可申領4,000元扣除薪俸稅稅款寛減後的餘額。 •任何人士符合上文(a)至(d)項資格，但在香港只擁有一所物業作自住用途，而所得的2017/18課稅年度的薪俸稅稅款寛減額和2018-19年度差餉寬減額合計少於4,000元，可申領4,000元扣除差餉寬減及稅款寛減後的餘額。 •任何人士如符合上文(a)至(e)項資格，但在香港只擁有一所物業作自住用途，而所得的2018-19年度差餉寬減額少於4,000元，可申領4,000元扣除差餉寬減的餘額。任何人士如在香港擁有一所物業而該物業並非用作自住用途，或在香港擁有超過一所物業，則不符合該計劃的申請資格。

即使有交薪俸稅，市民仍有機會申領扣減相關薪俸稅稅款寬減額及／或差餉寬減額後的差額。（資料圖片）

有交稅仍有機會受惠

不少市民只留意到「關愛共享計劃」的六個申請條件，但忽略了當中的細則，以為要交薪俸稅者便一定不能領取4,000元。其實，有交稅的市民一樣有機會受惠，只要其2017/18課稅年度的薪俸稅稅款寛減額少於4,000元，便可申領4,000元扣除薪俸稅稅款寛減後的餘額。

查閱稅款寛減金額方法：

打工仔只需查閱自己的報單，便可看到今年所獲的稅款寛減金額是多少(紅框)。將$4000減去這個金額，就是可領取的總數。

如沒有稅單在手，打工仔亦可利用政府提供的「稅款計算機」來計算稅款寛減金額，不過相關步驟就要麻煩一點。

計算稅款減免金額方法（按圖了解）：

先在計算機輸入年度入息總額（謹記連同花紅、獎金等計算）及強積金金額。這次假設年度總入息金額是$250,000，而MPF是$12,500。

+ 2

2017/18年度的薪俸稅稅款寛減額，是指市民在這課稅年度的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅稅款均獲百分之七十五的寬減，每宗個案以30,000元為上限。市民可以翻查稅單薪俸稅稅款寛減額一欄，了解自己的寛減金額。

此外，在香港只擁有一所物業作自住用途者，其所得的2017/18課稅年度的薪俸稅稅款寛減額和2018-19年度差餉寬減額合計少於4,000元，亦可申領4,000元扣除差餉寬減及稅款寛減後的餘額。

當然，每個打工仔的繳稅狀況都有不同，所以這裏亦準備了五個例子作解釋，方便大家了解。

不同繳稅狀況與申請關愛共享計劃關係（按圖了解）：

例子一： 申請人無需繳交2017/18課稅年度的薪俸稅，並於2018年12月31日在香港沒有物業。 申請人可獲發款額4,000元。（資料圖片）

（資料參考：在職家庭津貼辦事處）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O