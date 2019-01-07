道士涉姦母女案　被告稱瞓墳場練特殊功能　為行醫也要摸男性下體

中年漢自稱道士涉非禮母女案續審，被告今（7日）出庭自辯，他聲稱不屬道教或佛教門派，而是「自成一派」，並會在夢中修行或「瞓墳場」藉而吸收陰氣修練其特殊功能，幫人施法治病，又指其治病方式要接觸身體，他不指要碰女性胸及下體，有時男性下體有時也要接觸。他又稱初見涉案母親時已察覺她身上有邪靈、嬰靈及「玄珠」，由於當時為鬼節，不適合驅邪靈，才決定先為她驅「玄珠」。

被告袁銘權稱「瞓墳場」吸陰氣修練特殊功能。（資料圖片）

被告袁銘權，55歲，被控7項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於2016年8月28日至2017年3月30日期間，在長沙灣一單位6次非禮女子X及1次非禮X的15歲女兒Y。他又被控於2017年3月29日襲擊X。

以「散修」方式修行

被告自稱不屬道教或佛教派，而是「自成一派」，他亦沒有接受過正式的道教或佛教訓練，可稱為「散修」，他會在夢中修行或「訓墳場」藉而吸收陰氣修練其特殊功能，亦曾接過嬰靈附身的驅除工作。被告稱曾替有患腸癌的客人，用特別方法包著癌細胞，再讓客人進行開刀手術，又曾用能力令中風昏迷的人醒過來。

施法要接受身體包括男性下體

被告稱有次見到事主X的朋友，並看到X的朋友左胸有黑色異物，被告解釋有此類異物便會很容易導致癌症。他施法治療時，無論男女都需要接觸身體，他亦曾施法時接觸男性的下體，被告直認有觸碰X的下體及胸。

用「扣手」控制事主邪靈

被告又憶述2016年8月底一個晚上收到徒弟求救，遂到X的住所，當時X坐在椅上左搖右擺，他感覺到X身上有邪靈，但其徒弟誤以為X身上有殭屍，故以筷子夾X的中指。被告接著用「扣手」的方法控制邪靈，被告稱用這個方法可以防止X身上的邪靈透過手部接觸傳予他，亦令X可以在15至20分鐘內清醒。

適逢鬼節未有驅靈

被告亦透過「扣手」感應到X身上不但有邪靈，還有男女嬰靈及「玄珠」，「玄珠」是因為邪靈令人有性興奮，打開其陰門，將某物質植入吸及陽氣，這樣會致身體衰弱。X得知情況後，甚為緊張，要求被告替她診治，又希望被告可令事主X的長女Y的脾氣變得溫馴。被告稱由於當時為鬼節，不適合驅邪靈，故先為X驅除「玄珠」。

案件編號：DCCC176/2018