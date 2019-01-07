【工展會】七旬翁從元朗過海「執平貨」過年：我第四日嚟喇！

第53屆工展會將於今天（7日）結束，吸引不少市民把握最後機會入場搶購。下午時分場內人頭湧湧，有專程由元朗來維園的市民笑言，今天已是第四天來工展會，專程來「執平貨」應付過年，短短一小時已大批購入數大袋「戰利品」，包括花生、八仙果等，滿載而歸。

陳伯伯已第四天來工展會。（文雪萍攝）

四次專程過海「執平貨」

第53屆工展會於今天（7日）踏入最後一日，場內人山人海，不少市民擠身到攤檔前面搶購限時優惠。專程由元朗來到維園的74歲陳伯伯表示，今天連同妻子和朋友一行三人到工展會「執平貨」，在短短一小時內已購入7袋「戰利品」，包括花生、八仙果、即食麵等，花費逾千元。

他續說，每年都會到工展會購買不少零食及日用品，售價較市面的便宜逾兩成：「好似𠵱個八仙果咁，出面賣十幾蚊，𠵱度賣8蚊，平都至少兩成！」反觀部分貴價過年食材的價錢則不夠吸引。

林女士約一小時內已花費逾千元。（文雪萍攝）

他笑言，今天已是第四天來工展會，每次來到都會花費過千元，粗略估計在整個工展會期間已花約四千多元：「第一日係嚟試水溫，睇吓啲嘢好唔好食，好食就返嚟再買！」陳又指，今屆工展會天氣較往年好，吸引更多人流，熱鬧氣氛。

有市民多次到場「掃貨」

市民林女士則表示，剛巧今天休假，因此相約朋友到一同工展會「掃貨」。她續說，自己於早上11時進場，約一小時內已花費逾千元，包括購買各式各樣的湯包、零食等、放滿一整架購物手拉車及數個手提袋：「無話預幾錢，睇啱就買！」

葉太則於場內兩袋15公斤的白米。（文雪萍攝）

市民葉太亦指，工展會貨品售價普遍較市面便宜，故在展期亦有多次到訪。她續說，過去於場內多數以購買輕便食材為主，而今次則購買了兩袋15公斤的白米、合共198元，較超市出售的一袋約170元，便宜約16%：「平過出面好多，又新鮮！」