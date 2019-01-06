【工展會】踏入最後兩日　參展商減價促銷　廣島蠔肉280元兩包

第53屆工展會踏入倒數兩日，不少市民今（6日）把握機會，前來維園掃貨。記者今午到場內視察，發現不少參展商張貼出告示，提醒顧客展期只剩最後2天，有些更自昨日起已「劈價」，減價促銷。

主打健康食品的聯記號現時因應貨源和顧客反應，推出不同的「快閃優惠」。（黃詠榆攝）

主打健康食品的聯記號負責人黃先生指，現時因應貨源和顧客反應，推出不同的「快閃優惠」，如今日便推出了「買大送細」的合桃優惠。另外，部分健康零食亦由100元4罐，變成100元5罐。黃指，今年銷情與往年相若，「好少少啦，高價嘅嘢會差少少，低價會好返啲。」他舉例，木耳、豆類產品銷情不俗，相反較貴的貨品如桃膠則較為遜色。

原價150元一包的日本食材如帆立貝、廣島蠔肉，現時280元即可購入兩包。（黃詠榆攝）

帆立貝150元一包減至280元兩包

專售日本食材的神御日本食品公司昨日起亦開始「劈價」，原價150元一包的日本食材如帆立貝、廣島蠔肉，現時280元即可購入兩包。負責人王小姐稱，「好多嘢都賣晒，清埋就算。」她說，需視乎貨源、人流，再決定明日的優惠。

有專售燕窩、海味的參展商今亦開始減價。（黃詠榆攝）

另外，亦有專售燕窩、海味的參展商今開始減價，原價700元2包的家庭裝花膠筒減價至600元2包，同時又加推300元2盒即食燕窩的優惠。