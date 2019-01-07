中環灣仔繞道通車首階段不連接林士街天橋 　料灣仔北、中環擠塞

中環灣仔繞道將於本月20日通車，第一階段會連接東區走廊。運輸署今（7日）日講解通車後的交通安排，署方提醒首階段通車，繞道西行往林士街天橋仍未開放，呼籲往西區駕駛人士在出隧道前200米需要切線。 同時，警方又預計灣仔北及中環碼頭一帶在通車初期會擠塞情況，警方亦會在相關地方實施無預警拖走違泊車輛措施。

運輸署總工程師梁少江指，由於西行往林士街天橋未開放，故此往西區駕駛人士在出隧道前約200米需要切線。（梁鵬威攝）

運輸署副署長彭偉成表示，中環灣仔繞道通車後，駕駛人士來往中環及北角只需約5分鐘；而繞道則會分兩階段通車，第一階段時，西行往林士街天橋一段將會封閉。他又提到，繞道的隧道內不得切線，駕駛人士進入隧道前需選定行車線。

運輸署總工程師梁少江指，由於西行往林士街天橋未開放，故此往西區駕駛人士在出隧道前約200米需要切線，以經民寶街等替代道路前往西區一帶。而接駁林士街天橋的道路，會在通車後才開展工程，需時約一個月；同時，林士街天橋連接干諾道中的下行斜路，在工程期間亦會封閉。

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