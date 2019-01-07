【工展會】最後衝刺！商戶劈價促銷　市民嘆執輸：贈品都送晒

有市民原以為工展會商品大割價，怎料折扣較有限，笑言「當湊熱鬧」，也有市民花萬元掃年貨，但發現展期最後一天已有不少商戶送光贈品「連車仔都無得送」。

施先生陪太太來工展會「湊熱鬧」，得知場內甚少地方休息，故帶上小凳子。（勞敏儀攝）

新香港人陪太太「湊熱鬧」 入場感受香港文化

工展會踏入最後一日，不少商戶紛紛貼出「唔買就走寶」、「劈價」、「清貨價」等告示吸睛，不少商品也「售罄」，賣海味商戶也推出工展會終極價，例如鮑魚福袋由268元減至248元。有售賣盒裝即沖飲品商戶也促銷，由180元12盒減至120元。但是，有商戶在4時許已收拾商品準備離場。售賣糧油雜貨的攤位負責人吳先生表示，今年生意額與去年相若，但人流較少，市民出手也較保守。

剛來香港定居的施先生今日特意陪太太來「湊熱鬧」，得知場內甚少地方休息，故帶上小凳子。他形容「工展會就像香港的廟會」，故入場體會香港文化，但指商品實際優惠不多：「（折扣）跟在外面隨便吃一頓飯差不多」，場內美食也不太吸引。施太太又指，原以為場內商品可減至正價的六、七折，但入場才發現只有八折，與門市年底促銷優惠相約，幸好款式較多，故一口氣買了12瓶油，相等於一年的食用量。