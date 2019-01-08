【沙中線】再有螺絲帽和鋼筋無連接 或屬「剪筋」　3枝鋼筋不達標

港鐵沙中線紅磡站再發現有螺絲帽與鋼筋無連接！港鐵自去年12月10日開始鑿牆，檢測月台層板鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況，路政署周一（7日）晚上再公布檢驗情況，最新公布的8枝鋼筋檢測結果，再有3枝不達標，涉事區域為東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部，最差一枝只扭入28.54毫米，外露3至4個扭紋。 此外，當局再度發現在東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部位置，有一個未經連接而未能進行測試的螺絲帽和鋼筋，螺絲帽和鋼筋之間存有小間隙，而螺絲頭約有2-3個扭紋。正常鋼筋的螺絲頭，應至少有10個扭紋，故是首次有鋼筋獲確認扭紋不足，相關樣本極有可能屬「剪筋」。

需至少扭入40毫米

路政署就第2個目的開鑿螺絲帽檢測結果，再公布5枝東西走廊C區月台層板以及3枝南北走廊香港體育館區月台層的鋼筋檢驗結果。當中再有3枝位於東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部的鋼筋，未能合乎螺絲頭扭入螺絲帽至少達37毫米的規格，最差一枝僅扭入38.54毫米，外露3至4個扭紋。另有兩枝位於同一區域的鋼筋，分別只入34.99毫米及35.32毫米，各自外露2至3個扭紋及1至2個扭紋。

根據螺絲帽生產商資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露兩個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米的標準。換言之上述不及格的鋼筋，連同檢測誤差3毫米計算，螺絲頭長度不足40毫米。

路政署公布，再發現有螺絲帽與鋼筋無連接。(資料圖片)

連同今日公布的結果，已檢測了47個位置，當中有15枝不達標，「肥佬」比率達32%。

此外，當局於2019年1月7日在東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部的測試位置，發現一個未經連接而未能進行測試的螺絲帽和鋼筋，螺絲帽和鋼筋之間存有小間隙，而螺絲頭約有2-3個扭紋。今次發現，是鑿牆以來第二次。

港鐵發言人指，在第二階段開鑿混凝土最新檢測結果，​東西走廊發現一個未經連接而未能進行測試的螺絲帽和鋼筋，螺絲帽和鋼筋之間存有小間隙，而螺絲頭約有2-3個扭紋。港鐵已將此情況的所有相關資料呈交予政府部門及警方作詳細調查，會全力配合政府及警方的調查。

港鐵又指，十分關注鋼筋和螺絲帽的施工質量情況。港鐵公司保留一切權利，循法律途徑追究總承建商禮頓就任何未符合施工所​需規格或質量要求的責任。

發言人又稱，會將搜集到的所有資料包括施工質量及任何懷疑個案於第三階段作詳細分析，就紅磡站擴建工程的結構完整性及安全作出評估，並會確保整個核實過程進行期間車站結構及工地人員的安全。

沙中線紅磡站工程接連傳出醜聞，港鐵自去年12月10日起開始鑿牆檢測相關工作。當局指，開鑿混凝土的第一個目的，是要就資料不完整的地方開鑿混凝土作實地檢查，以核實紅磡站擴建部分月台層板與連續牆接駁位的實際建造情況；

第二個目的是因應部分鋼筋螺絲頭懷疑被剪短，港鐵有需要鑿開部分月台層板與連續牆的接駁位進行詳細檢查，並利用非破壞性測試核實螺絲頭與螺絲帽接駁位的施工質量，而鑿開位置將以統計方法隨機取樣。