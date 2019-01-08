台灣再推便利港澳生升學措施　網上可辦簽證、開學前留台3個月

台灣一直是香港學生境外升學的熱門地，本港每年約有逾千名學生辦理簽證赴台升學。由於擬赴台升學的港澳學生，不能以一般旅遊簽證形式入境，故一直須親臨台灣經濟文化辦事處申辦「單次入境證」。 台灣經濟文化辦事處今日（8日）公布，即日起新增網上申請「入出境證」，港澳學生可在升學前到台灣停留3個月，處理租屋、到學校註冊及銀行開戶等事宜。雖然新簽證費用貴近倍，但毋須親臨辦事處，審批時間由10個工作天縮至5個工作天，且包括一次出境費用。

圖為國立臺灣大學。（資料圖片）

台灣文化與本港相近、學費及生活費較本港便宜，一直是不少香港學生境外升學的熱門地之一。台北經濟文化辦事處繼上月中宣布，放寬港澳畢業生延期居留時間最長可達1年、以方便畢業生在當地求職外，本月再宣布便利措施。

由於「一般入台證」或網上申請的簽證並不適用予赴台升學者，故以往香港或澳門學生赴台灣升學前，均須親身到臨台北經濟文化辦事處申辦單次入境證，以處理租屋、註冊、申辦居留證或至銀行開戶等相關事宜。申請者眾，經常需時排隊輪候，面對證件不全等問題更需補交後再申請。

台灣經濟文化辦事處今日表示，為提高申辦效率、方便到台灣升學的港澳生，即日起開放「境外人士線上申辦系統」，讓學生直接在網上雲端系統辦理入出境許可證。經核准而獲發簽證的學生，只需憑信用卡在線上繳費及列印入出境許可證，不需要附回程機票即可在台灣停留3個月。



網上簽證審批時間減半、收費貴約一倍

對於起以往親臨櫃台辦理的「單次入境證」，舊證按台灣的大學聯招生及自招生身份收費，聯招生收費為75港元、由於自招生簽證須寄回台北處理，收費為95港元，約需十個工作天以上。而新措施下的網上簽證為「入出境證」，需時較短，最快五個工作天可獲批簽證，收費增至600新台幣（折合約152港元）。



對比原有的「單次入境證」，舊方法不包出境費用，若申請者在未完成申請居留證前離開台灣，需付費申辦出境證；而網上可申請的「入出境證」包括一次出境費用。