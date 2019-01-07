台灣擬派錢　但對象只限月薪3萬台幣以下居民　網民斥：不公平！

台灣總統蔡英文在新年談話指出，過去2年由於經濟成長，政府稅收超出預期，盈餘將採「分享經濟紅利」模式，擬編列預算3、400億台幣（約70-100億港元）補助經濟弱勢、月薪3萬台幣（約7千6百港元）以下的民眾，平均每人可獲1萬多台幣（約2千5百港元）。 不過，「宅神」朱學恒在Facebook高喊「直接發錢吧」，經濟學者李桐豪質疑，政府並未思考失業、地下經濟未完整申報所得等問題。

據知，台灣政府初估2018年歲計賸餘有400餘億台幣（約100億港元），可以回饋給民眾，但涉及預算，除60萬中低收入戶確定納入補助對象，低薪門檻設定為基本工資（2萬3100台幣，約5千9百港元）還是3萬台幣仍未定案，發放金額也有待商榷。台灣行政院發言人Kolas Yotaka表示，本周討論後對未來將採行何種方案，會有比較明確的補助形式、金額與對象。

對於政院研擬補助3萬以下低薪族的政策，「宅神」朱學恒在《臉書》（Facebook）呼籲政府「大家乾脆別演了，乾脆直接發錢吧」。經濟學者李桐豪則直批「太超過了！」對失業、地下經濟未完整申報所得等問題提出質疑，認為不完備的計畫只會讓社會產生更多怨懟。另外，此法案須經台灣立法院總質詢、協商後三讀，才能正式生效。

台灣行政院發言人Kolas Yotaka。（聯合新聞網提供）

在《PTT》版上，許多網友紛紛抗議，明明繳稅都是月薪3萬以上的人，能領經濟紅利的卻是月薪3萬以下的人，這公平嗎？「應把超徵的稅發還給民眾」、「明明在負債，還能大撒錢？」、「齊頭式平等才是真公平啊」、「請問下一步可以撤銷稅單嗎？」、「出現變相騙選票啦」、「趕一日行情潮流嗎」。

還有其他網友抱怨：「為什麼我被超徵，政府把我的錢發給不用繳稅的人？」、「請問之前大砍軍公教是為獻祭嗎」。也有人認為，很多攤販月入十幾萬完全不用繳稅，他們領這筆紅包合理嗎？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】