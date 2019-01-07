台灣擬加強推動醫療旅遊吸內地客　業界反應兩極

台灣推動醫療觀光逾十年，2013年達最高峰十萬人次後，去年僅剩三萬人次；台灣交通部觀光局擬跨部會合作，擴大推動特色醫療，提升赴台就醫人數，客源以東北亞及東南亞為主，陸客也是選項。

報道：吳姿賢（聯合報）

推動醫療觀光，醫界反應兩極。台灣醫療改革基金會發言人朱顯光表示，對私人自費醫療診所做醫療觀光沒意見，但醫學中心、教學醫院或公立醫院若也帶頭做就有疑慮。現在許多醫院人力不足，若再撥出資源執行較有商機的醫療觀光，恐加速內科、外科、婦科、兒科、急診「五大皆空」窘境。

國際醫療衛生促進協會秘書長李偉強認為，十年前發展國際醫療時就有人擔心國內醫療資源遭排擠，但現在看起來並無排擠。台灣有許多其他地區望塵莫及的醫療技術，例如癌症診斷治療、心律不整、兒童先天性疾病、活動肝臟移植、老人膝蓋置換，都是發展特色醫療條件，但台灣法規禁止醫療行銷，其他地區卻可在節目置入性行銷、打造產業鏈配合運作，台灣醫界只能單打獨鬥，政府應盡快整合相關部會推動。

台灣交通部觀光局擬跨部會合作，擴大推動特色醫療。（聯合新聞網提供）

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰說，台灣推廣醫療觀光雖長達十年，但流於常態性推動，現在被南韓、泰國超越，應重新檢討。

台灣行政院觀光發展推動委員會日前召集觀光局等部會開會，認為台灣醫療具競爭優勢，決議擴大推動特色醫療，但國內醫療需求縮減的項目，如兒科、婦產科仍應維持一定醫療能量及專科醫師人數。台灣衛福部表示，這兩年持續推動特色醫療，包括人工生殖、不孕症、顱顏重建、骨關節手術，過去以醫療服務為主，未來盼帶動相關產業，但有簽證、行程、交通問題須跨部會合作。

觀光局統計，過去赴台就醫旅客以陸客為大宗，佔比一度達九成五，近年下滑至七成，其餘來自港澳、東南亞，日本每年僅一百多人，南韓數十人。官員分析，醫療觀光旅客減少，主因是韓劇風行，陸客轉往南韓，且不少台灣醫界人士赴陸發展，降低陸客來台就醫意願。

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