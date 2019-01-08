【巴士車禍檢討】報告批運輸署、九巴被動　倡設巴士安全總監

近年本港接二連三發生巴士致命車禍，包括去年2月大埔公路發生導致19人死的車禍，政府遂成立「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」。 政府今（8日）日公布長逾200頁的委員會報告，報告批評運輸署及巴士營運商，是在意外後採取「被動的回應而非積極主動的措施」。 報告又在16個範疇提出共45項建議，當中包括建議運輸署設立專營巴士安全總監，及建議委聘獨立顧問研究在巴士上層加裝安全帶的成本效益等。

陳帆會見傳媒交代巴士獨立調查委員會報告。(張浩維攝)

委會員在上月底向特首林鄭月娥提交報告，政府今（8日）日公布長逾200多頁的報告建議書。報告中致謝章節有一句句子的一部分經諮詢法律意見後被遮蓋，以確保對正在進行的刑事訴訟進行公平審判。據悉，待所有有關的刑事司法程序完成後，政府會公布完整的報告。

在報告中，委員會批評運輸署及巴士營辦商雖在意外後採取多項措施，但卻「明顯是事後被動的回應而非積極主動的措施」。

報告又提到，運輸署一直沒有規定巴士營辦商與時並進，引入先進科技的裝置以加強安全，報告斥署方在監管巴士安全方面，「欠缺長遠、審慎和積極主動的對策」。

同時，報告在16個範疇提出共45項建議，當中包括建議運輸署設立專營巴士安全總監、建議運輸署成立專責科技小組、設立巴士安全創新基金、加裝安全帶、電子穩定控制系統，及具有減速功能的自動車速限制器、訂立安全表現指標、定期公開巴士意外數據等。

去年2月發生的九巴翻側車禍，令人關注巴士駕駛安全。(資料圖片)

運輸及房屋局局長陳帆在記者會上表示，政府已仔細研究報告內容及全面公開報告，他表示今年2月的大埔車禍感到難過，並向意外死傷者致以深切慰問。他指出政府有必要確保巴士的營運安全，以保障市民出行的安全，並會全面跟進委員會提出的跟進和建議。



研將辱罵或襲擊巴士司機列為罪行



陳帆指出，委員會的整體建議務實，及曾參考倫敦、新加坡實行的情況，已就每項建議作出正面及全面的回應，會與相關部門及持分者落實建議。至於牽涉法例修改，如訂立巴士車長工作、休息及用膳時間，以及將辱罵或襲擊巴士司機列為罪行，由警方提出檢控等，由於影響範圍較大，政府需時去作出研究。

運輸署署長陳美寶補充，署方認同報告的各項建議，於去年3月成立的安全小組將會改為常設組織，協調持分者及政府部門對加強巴士安全的措施，署方今年中會正式成立科技專責小組。陳美寶表示正在推展的30多項建議當中，有10項於2019年內完成，包括設立安全指標、加設安全帶及車長休息室等。由於當中8項涉及修改法例，需要進一步去研究。她續指直至去年12月為止，474部訂購中的專營巴士，均會安裝碰撞警報裝置及為所有乘客座椅安裝安全帶等。



深水埗、中環試驗低速駕駛



陳美寶續指將於深水埗、中環試驗低速駕駛的措施，並於年中成立道路安全審核小組，優化道路設計及安全。

報告提及，運輸署在過去巴士意外的態度較被動，有傳媒問到過去運輸署有否失責的地方。陳帆表示政府一向將大眾安全放在首位，而運輸署及其他部門採取與時並重的態度，而有關加強專營巴士安全的工作未有停止，只是於大眾觀感上，感覺運輸署的角色被動。

而新巴、城巴今天獲批加價，運輸及房屋局副秘書長蔡傑銘重申政府已考慮一籃子因素，而上述兩間公司已有10年未有加價，政府在檢討工時指引後，公司需要改善車長待遇，成本有所上漲，顧及巴士營運的財務虧損等狀況下，經行政會議的討論後，決定通過加價安排。

被問到政府加強巴士安全，是否變相資助造成巴士意外的營辦商，陳帆重申公共交通的設立是為了市民大眾，政府有需要確保服務質素以及車資對市民大眾是否可負擔，故政府推出補貼車資等政策，均為市民福祉考慮。若然營辦商出現虧損，政府有需要考慮資助，「資助不是為了營辦商，而是為了市民福祉。」



至於提升巴士安全的措施所涉及金額，陳帆指不是太多建議需要資金，例如自動減速等安排，特首林鄭月娥已於去年的施政報告中預留5億元推行有關工作。

如取消特別更 料增逾千名司機

運輸署新指引列明，「特別更次」的駕駛時間上限為14小時，比一般更次多2小時，報告指出署方應再研究「特別更次」。被問到署方會否再與營辦商就縮減巴士工時方面再作檢討，陳美寶回應指如要取消「特別更」，所有5間巴士公司，合共要再額外聘用1000至1500名車長，料對巴士營運將造成壓力。



有傳媒關注過去巴士公司多次發生嚴重意外，但署方並無設立懲處機制，是否變相「放生」巴士公司。陳帆重申委員會的職責非尋找責任問題，而是向政府提出建議，現時相關法定程序仍在進行中，如有任何人干犯法例，相信都會得到適當懲治。

新巴城巴會回應表示，兩巴會仔細研究報告內容及各項建議，並儘力配合政府提出的改善措施，進一步加強巴士服務的安全性。九巴則感謝委員會就專營巴士服務，作全面檢討，並提出寶貴意見，九巴認為對香港整體巴士服務有所裨益，並歡迎委員會提出的建議，會樂意接受並積極及嚴謹執行。九巴表示，會與政府有關部門會緊密合作，投放資源在提升巴士安全設施、有關科技及人才培訓，繼續提供安全及優質巴士服務。